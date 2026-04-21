От гражданской активности – к развитию сельских территорий

– В октябре 2025 года в Кызылорде прошел региональный форум «Роль гражданского общества в развитии сельских территорий», где обсуждались проблемы урбанизации, старения населения аулов, миграции жителей сел в города. Согласно рекомендациям форума, в регионе началось внедрение новой социальной инициативы. Анар Жарылкасынкызы, почему она названа Quraq?

– Общеизвестно, что құрақ – это традиционное казахское искусство лоскутного шитья, когда из сотен мелких кусочков ткани создается единое полотно. Название происходит от понятия «сшивать вместе», в нашем случае символизируя единство и способ рационального использования ресурсов. За названием, определяющим культурный код казахского народа, кроется совокупность фундаментальных ценностей, традиций и целая философия. Мы решили объединиться для достижения общих целей, защиты интересов, обмена опытом и эффективного решения конкретных проблем. Инициатива Quraq из разрозненных фрагментов создаст одно целое, объединит ресурсы государства, экспертизу неправительственных организаций и энергию местных сообществ.

– 70 процентов зарегистрированных в регионе НПО сосредоточены в городе. А в селах фактически работают не официальные организации, а инициативные группы жителей. Как, на ваш взгляд, сельские активисты должны преодолевать юридические, экономические, социальные барьеры?

– Вы правы, в сельской местности порог входа для гражданских инициатив значительно выше, чем в городах. Видимо, это связано с высокой зависимостью сельских жителей от административного ресурса. Городские неправительственные организации активно работают параллельно с властью. В аулах, где трудно поменять жизненный уклад, а любые инновации приживаются дольше и тяжелее, чаще всего инициативы граждан акимы воспринимают как обузу или, что еще страшнее, угрозу. Хотя, заметьте, именно сельские начинания в дальнейшем оказываются более устойчивыми и становятся частью местной идентичности по сравнению с «однодневными» городскими проектами.

К примеру, в рамках финансирования НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» наш альянс реализовал ряд проектов в селах Аральского и Казалинского районов и областном центре. В ходе работы мы заметили: в сельской местности сохраняется установка, что все изменения должны инициироваться акиматом. Также явны риски разобщения. Если инициатива идет вразрез с интересами авторитетных аксакалов, влиятельных предпринимателей, устоями и привычным образом жизни соседей, человек рискует оказаться в социальной изоляции, неприемлемой для традиционных устоев села. Поэтому в первую очередь мы говорим о необходимости усиления роли местных сообществ. Участие НПО в расширении их прав и возможностей должно расцениваться как механизм содействия управлению материальными и нематериальными ресурсами территорий.

В рамках инициативы мы провели онлайн-опрос среди жителей села. К сожалению, в анкетировании приняли участие всего восемь процентов респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. Это означает либо отсутствие у молодежи интереса к общественным делам, либо снижение ее численности на селе.

В целях повышения потенциала местных сообществ необходимо активизировать неправительственные организации, создать им возможности для развития и имплементации позитивного опыта реализации социальных проектов в селах. А для этого государство должно расширить перечень грантов и премий в этом направлении, привлечь к решению проблем села аккредитованные в Казахстане международные организации.

– Какие цели у инициативы Quraq?

– Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед Правительством, чтобы значительная часть доходов оставалась в сельской местности. Понятно, что без активного участия жителей и системной работы местного сообщества бюджет четвертого уровня останется формальной строкой отчетности, далекой от реальных изменений села. Независимо от того, что закон обязывает акимов обсуждать бюджет с местным сообществом, на практике приоритеты трат устанавливаются без участия жителей. Поэтому для начала инициатива направлена на обучение членов местного сообщества работе с механизмами собраний и сходов.

Quraq уже в действии. Мы в пригородных аулах областного центра организовали встречи жителей с представителями НПО и сотрудниками городского департамента госдоходов для разъяснения четвертого уровня бюджета. Это вклад НПО в ликвидацию «бюджетной безграмотности» и повышение налоговой культуры сельчан.

Наша задача – научить членов местного сообщества строить общественный договор между жителями и акимом. Альянс НПО Кызылординской области намерен разъяснять проектный подход в использовании средств бюджета. Например, помочь подготовить документацию для строительства детской площадки, обеспечения освещения одной улицы, чтобы люди видели быстрый результат своей инициативности.

В рамках Quraq мы предлагаем обучать активистов основам финансовой грамотности и госзакупок, чтобы сообщество правильно реагировало на неэффективные решения администрации.

– Бюджет четвертого уровня запущен в 2018 году с благородной целью – предоставить селам финансовую свободу. Но реальная ситуация далека от идеала. В чем причины такого положения дел?

– Чтобы жители из пассивного наблюдателя превратились в активных участников развития жизни села, акимы должны перестать единолично распоряжаться имеющимися ресурсами. Для этого необходимо изменить систему оценки и ввести показатели доверия жителей к исполнительной власти.

Встречи в селах показали, что акимы не готовы к совместному управлению аулом, поэтому их нужно учить законодательству в сфере бюджета четвертого уровня. Собственные доходы сельских округов (налоги на землю, имущество, транспорт) составляют лишь малую часть требуемых затрат. Село не проживет без субвенций и трансфертов, аким аульного округа остается «просителем» помощи извне.

И еще. Сегодня управление бюджетом требует профессиональных бухгалтеров, экономистов, юристов, а в селе сохраняется их кадровый дефицит. Большие проблемы связаны со сложностью процедур госзакупок. Предполагалось, что переход к прямым выборам сельских акимов исправит ситуацию, но на самом деле говорить о «трансформации сознания» чиновников пока рано.

Отмечу, сельская казна потеряла доходы из-за действовавших в последние годы налоговых послаблений для малого бизнеса. Главная причина, конечно, в бездействии местных сообществ, ведь во всех инициативах ключевой фактор прогресса – активность граждан. Люди вовлекаются только тогда, когда видят, что их мнение реально учитывается. Жители не доверяют долгосрочным стратегиям, если у них на улице годами не горят фонари освещения.