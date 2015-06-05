Экономика
Жители ЗКО активнее всех казахстанцев используют платежные карты
Ксения Воронина
В апреле оборот по платежным картам составил 679,2 миллиарда тенге. Среднемесячный объем денежных операций на одну активную карту – 95,9 тысячи тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аналитическую службу Ranking.kz.

За месяц денежный оборот по картам увеличился на 43,7 миллиарда тенге (6,9%), за год – на 94,2 миллиарда (16,1%).
На операции по снятию наличных приходится 90,6% (615,2 миллиарда тенге). Объем безналичных платежей – 64 миллиарда тенге.

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Среднемесячный объем денежных операций на активную карту за месяц вырос на 6%, за год – на 7,6%.

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Самый высокий темп роста объемов карточного оборота отмечен в Западно-Казахстанской области. Апрельский прирост составил 12,9%, до 23,2 миллиарда тенге.

На втором месте – финансовый центр Алматы (прирост на 11%, до 166,5 миллиарда тенге). Далее – Мангистауская область (прирост на 8,3%, до 43,5 миллиарда тенге).

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