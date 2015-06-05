Жители ЗКО активнее всех казахстанцев используют платежные карты

В апреле оборот по платежным картам составил 679,2 миллиарда тенге. Среднемесячный объем денежных операций на одну активную карту – 95,9 тысячи тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аналитическую службу Ranking.kz.За месяц денежный оборот по картам увеличился на 43,7 миллиарда тенге (6,9%), за год – на 94,2 миллиарда (16,1%).На операции по снятию наличных приходится 90,6% (615,2 миллиарда тенге). Объем безналичных платежей – 64 миллиарда тенге.Среднемесячный объем денежных операций на активную карту за месяц вырос на 6%, за год – на 7,6%.Самый высокий темп роста объемов карточного оборота отмечен в Западно-Казахстанской области. Апрельский прирост составил 12,9%, до 23,2 миллиарда тенге.На втором месте – финансовый центр Алматы (прирост на 11%, до 166,5 миллиарда тенге). Далее – Мангистауская область (прирост на 8,3%, до 43,5 миллиарда тенге).