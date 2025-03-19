Жительница Шымкента умерла после сделанного мужем укола
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В Шымкенте расследуют обстоятельства смерти женщины, которая скончалась 16 марта в одном из домов на улице Жибек Жолы после инъекции, сделанной ее супругом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar
По предварительным данным, мужчина пытался ввести жене медикамент, но, вероятно, ошибся при выполнении процедуры. После чего состояние женщины резко ухудшилось, и она умерла до прибытия скорой помощи.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Департамент полиции Шымкента сообщил, что проводится расследование, назначены необходимые экспертизы. Итоговая картина произошедшего будет установлена в ходе следствия.