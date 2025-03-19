Жительница Шымкента умерла после сделанного мужем укола

В Шымкенте расследуют обстоятельства смерти женщины, которая скончалась 16 марта в одном из домов на улице Жибек Жолы после инъекции, сделанной ее супругом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предварительным данным, мужчина пытался ввести жене медикамент, но, вероятно, ошибся при выполнении процедуры. После чего состояние женщины резко ухудшилось, и она умерла до прибытия скорой помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Департамент полиции Шымкента сообщил, что проводится расследование, назначены необходимые экспертизы. Итоговая картина произошедшего будет установлена в ходе следствия.