Живая книга в детских руках

В республиканском Доме дружбы обсуждали проблемы детской литературы.

Международный конгресс «Дети и книги в поликультурном мире» проходит в Алматы уже в третий раз. Первое мероприятие состоялось в 2019 году. Проблемы и задачи детского чтения решали не чиновники с высоких и далеких от реальности трибун, а как раз те, кто имеет непосредственное отношение к созданию книг для подрастающего поколения. Сами писатели и издатели, переводчики, ученые, педагоги и, конечно же, библио­текари. В современном мире очень непросто построить тот самый мостик, который будет объединять этих людей, ратующих за развитие детских книг. А ведь от их слаженной, совокупной работы зависит решение глобальной задачи – возьмет ли ребенок в руки книгу.

Возрождение традиций

Алматы носит негласный статус культурной столицы Казах­стана. В городе есть детские биб­лиотеки, издательства, музеи, дома культуры и творчества. Но несмотря на это, конкурировать с компьютерами и смартфонами – задача трудновыполнимая, прак­тически нереальная. Правда, прошедший карантин и пандемия, как бы жестоко это ни звучало, пошли на пользу и расшевелили детский книжный рынок. Оказалось, что подрастаю­щее поколение все же нуждается в качественной литературе. Сидя дома и утомившись от смартфонов (или получив нагоняй от родителей), дети взяли в руки книги. В карантин читать стали все – и взрослые, и дети, как в прежние времена, когда литература была одним из самых распространенных и доступных удовольствий. Книга воспряла назло скептикам, утверждающим, что бумажные носители канули в прошлое и развивать их бессмысленно, а лучше разрабатывать полезные приложения для смартфона.

В угоду прогрессу участники нынешнего конгресса два дня работали в режиме оnline и оffline, что позволило подключить большее количество спикеров – было заявлено 150 участников из 12-ти стран – Австрии, Азербайджана, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, США, Узбекистана, Украины и Японии.

Организаторами мероприятия выступили Ассамблея народа Казахстана, Казахская Нацио­нальная академия искусств им. Т. К. Жургенова, АНО «Институт перевода (Россия), Академия детской книги ALTAIR (Казахстан) и Общественное объединение «Мир через Духовность» (Казахстан).

Успехи на бумаге

В последние годы детской литературе уделяется большое внимание. И плоды этих усилий уже можно наблюдать воочию. Зарубежные детские авторы издаются на казахском и русском языках в издательстве «Мазмұндама» в серии «Qazaqsha 100 bestseller» и «Библиотека для детей и юношества». В издательстве «Фолиант» издаются книги серии «Классика для детей», так, например, была опубликована тетралогия шведской писательницы Астрид Линд­грен «Пеппи Длинный Чулок» на казахском языке. Пользующиеся активным спросом среди казахстанских читателей книги о Гарри Поттере переведены на казахский язык и уже четыре из них увидели свет. По данным Республиканской книжной палаты, за последние десять лет в нашей стране зарегистрировано 1 104 детские книги тиражом 1 829 100 экземпляров, большая часть из которых выпущена за прошедшие три года. В жанровом разнообразии – 299 поэтических книг, 722 прозаических произведения. В 2022 году Министерством культуры и спорта РК объявлен конкурс на соискание Национальной литературной премии «Айбоз», учрежденной государством с целью поощрения и поддержки писателей и издателей. За этими успехами стоит колоссальный труд профилирующих организаций и самих авторов. Как раз тех, кто и разбирался сегодня в вопросах детской литературы.

Мгновения детства

Модератором пленарного заседания на книжном конгрессе выступила Нурсулу Шаймерденова, автор детских сказок, профессор Казахского нацио­нального университета им. аль-Фараби. Несмотря на свои многочисленные научные заслуги и регалии, писательница создает удивительно нежные и красивые сказки, легкие поучительные сюжеты, которые несут невероятный педагогический посыл. «Прекрасные птицы фламинго», «Принцесса цветов», «Первое путешествие Глоссика» и многие другие произведения – это как раз то, с чего надо начинать вводить юного читателя в мир большой литературы, влюблять ненавязчиво в его Величество Книгу.

Конгресс, посвященный развитию детской книги проходил в два этапа и на нескольких диа­логовых площадках одновременно. Пока с высоких трибун обсуждали проблематику и решали вопросы, в фойе была экс­понирована фотовыставка «12 мгновений Детства». На базе Центральной библиотечной системы города, в частности, на площадке Городской детской библиотеки имени И. А. Крылова проведены три творческие встречи – с детскими писателями Ниной Дашевской, Нурсулу Шаймерденовой и культурологом Анной Эспарса, рассказавшей о поэтике детства Марины Цветаевой. На встречи пришли учащиеся школ и студенты городских вузов. По их итогам в дар библиотеке были преподнесены издания Академии детской книги ALTAIR, а также книги, изданные российским издательством «Самокат». Участники встреч смогли получить книги с автографами писателей.

Неудобный возраст

Российская писательница Нина Дашевская в своем выступлении обратила внимание спикеров на многообразие тематической литературы. «Подростковые» авторы Анна Старобинец, Мария Ботева, Анна Анисимова, Евгений Жвалевский – как раз те, кто обращается к ребенку на его языке и в курсе всех «траблов» и «кринжей» подрастающего поколения. Сама же Дашевская представляет читателю совершенно необыкновенных подростков. Они из прекрасных семей, увлеченные, думающие, интересные своей повседневнос­тью. И, как ни странно, такие герои находят отклик у юных читателей. Ведь в глубине души даже самый сложный подросток стремится не к хаосу, а к гармонии и радости, пусть и своим, непонятным нам путем.

На самом деле подростковая литература – это то, на что взрос­лым дядям и тетям надо бросить основные силы, время и средства. Ведь эта возрастная категория катастрофически провисает. В семейной психологии есть понятие «эффект бутерброда». Применяется оно по отношению к среднему ребенку в семье. Традиционно считается, что именно тот, кто посередине, испытывает максимальную психологическую нагрузку и дискомфорт. Младшему – поблажки, со старшим как со взрослым, а на среднего – все шишки. Так получается и с тинейджерами. Наш мир словно поделен на две части, в каждой из которых учитываются или потребности взрослого человека или ребенка лет до шести. Карапузам представлены развлечения на любой вкус: развивающие центры, море игрушек, веселых красочных книг, мультиков, аттракционов. О взрослых и говорить не стоит, понятно все и так. Так почему же мы удивляемся колючести подростков, злимся на их увлечения, игнорируем сленг? Это ведь закономерность. Если не вкладываем мы, вкладывает кто-то другой. И начинать делать это надо как можно раньше. Не ждать, когда ребенок осознанно сам возьмется за книгу, а стимулировать интерес, мотивировать его. Благо для этого есть все условия. Детская литература сегодня на любой вкус и потребности.

Расширяя границы

– Шесть лет назад нам пришла идея провести подобное мероприятие, – говорит Мендыганым Шаймерденова, профессор кафедры «История Казахстана и социальные науки» КазНАИ имени Т. К. Жургенова. – Идею поддержал ректор нашего вуза. Объединившись с Академией детской книги ALTAIR, мы провели первый конгресс, география которого была не очень большой, в основном Казахстан и Россия. Третий конгресс значительно расширил горизонты. Очень радует, что в этом году к нам подключились все вузы и школьные преподаватели, среди которых появляется новая когорта преподавателей-исследователей. Как творческий вуз каждый год для участников мероприятия мы готовим концерт, к проведению которого подключаются все деканаты нашего вуза. Каждый конгресс посвящен определенной тематике. В этом году это детская книга. Тема серьезная и в чем-то даже болезненная. Главная наша задача сегодня – вернуть ребенку книгу! Дети перестали читать «живой» продукт, перестали ощущать его в руках. Чтение в электронном формате – это совершенно другое ощущение, другой эффект. Конечно, это лучше, чем ничего, но с бумажной литературой не сравнится. У читающего ребенка более широкий кругозор, духовное развитие намного выше и, что особенно важно, формируется понятийный кругозор. Такой ребенок более чуткий, восприимчивый.

Двигатель чтения

И литература у нас есть хорошая, и мероприятия соответствующие проводятся, а с привлечением к чтению дело обстоит не так радужно. Для детей младшего возраста еще силен родительский авторитет. А как же быть с теми подростками, которых вовремя не вовлекли в «читательскую секту»? Участники конгресса считают, что играть надо по новым правилам и не гнушаться маркетингом и продвижением. И заходить с их стороны, а не по старинке. Например, популярный у тинейджеров­ блогер вместо рассказов о том, как он прошел сетевую игру или сделал слайм, рассказал подписчикам о том, какую книгу прочел и порекомендовал ее своей аудитории.

Конечно, на все это требуются дополнительные бюджеты. Но что это в сравнении с возможнос­тью потери целого поколения читателей?

Учитывать современные тенденции призывает и Евгений Резниченко, исполнительный директор Института перевода Российской Федерации.

– Закрывать глаза на то, что современные дети совершенно другие, не стоит. Не можем противостоять – надо возглавить. Даже мультфильмы сейчас детям нравятся совершенно не такие, как раньше. Взять хотя бы нашу Машу («Маша и медведь». – Авт.), как она там всем жару дает! Именно такой контент заходит современному ребенку, – говорит Евгений Резниченко.

Мир расширил свои границы. Детей, как и взрослых, все более интересует культура других народов. И как никогда сегодня ощущается потребность в качественном переводе детской литературы.

– В России существует масса премий для зарубежных писателей, переводчиков; специализированные детские премии, взрослые. Во всем этом можно поучаствовать, было бы желание. В следующем году мы планируем организовать Школу молодого переводчика совместными усилиями трех стран – России, Казах­стана и Бельгии. Но каким бы профессиональным ни был переводчик, главные требования, конечно же, к самому автору. От детского писателя требуется небывалая чуткость и правдивость. Ведь дети чувствуют все гораздо лучше нас, взрослых, у них открыты все рецепторы, они воспринимают мир иначе, – отметил в своем выступлении Евгений Резниченко.

Центр притяжения

– Учитывая потребности современного маленького читателя, была создана наша Академия детской книги ALTAIR, – говорит ее руководитель Джемма Аманжолова. – Академия создана в октябре 2019 года, но этому предшествовали семь лет кропотливой и активной работы. В рамках третьего конгресса был подписан меморандум о сотрудничестве нашей академии и Центральной библиотечной системы города Алматы. Также были достигнуты договоренности о совместных мероприятиях управления образования и академии, направленные на реализацию Национального проекта «Читающая школа». Очень хороший результат конгресса – издание рукописей детских писателей Костанайской области в издательстве Академии ALTAIR.

Мероприятие проводилось не для галочки. Участники разработали вполне функциональные инструменты, способствующие развитию детской литературы. Достигнуты договоренности с Институтом перевода о совместных казахстанско-российских проектах по переводу детских книг (казахской – на русский язык, русской – на казахский язык). Второй проект по переводу, который будет запущен в 2023 году, – это Школа молодого переводчика, которая пройдет летом в Алматы.

Удивительная для подобных проектов продуктивность очень радует и дает надежду на то, что энтузиастам удастся «отвоевать» у гаджетов юных потребителей и подсадить их «на бумагу». Все мы родом из детства, наверное, это главный секрет успешности конгресса. В ходе мероприятия участники преображались на глазах. Как только доходила очередь до следующего спикера, его словно меняли на озорного ребенка с горящими глазами, неподдельными эмоциями и искренним интересом. Видимо поэтому ни одно выступление не было сухим и взрослым. Участники конгресса точно знали, где у детей находится волшебная кнопка «включить режим чтения», потому что говорили с трибун бывшие мальчишки и девчонки, которые еще не забыли, каково это – быть ребенком в мире больших взрослых.