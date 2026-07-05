Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем домбры. В своем обращении она отметила, что праздник способствует укреплению национального кода, сохранению культурного наследия и передаче традиций новым поколениям, передает Kazpravda.kz.

Министр подчеркнула, что в этом году Национальный день домбры проходит в особый для страны период — после вступления в силу новой Конституции. По ее словам, это придает дополнительное значение вопросам национального единства, гражданской ответственности и сохранения духовных ценностей.

«Этот праздник укрепляет наш национальный код, пробуждает у молодежи интерес к традиционной культуре и подчеркивает живую преемственность поколений. В этом году Национальный день домбры отмечается в период важных исторических перемен для страны. Вступление в силу новой Конституции придало особую значимость вопросам единства, гражданской ответственности и сохранения духовных основ общества», - отметила министр.

Аида Балаева напомнила, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал особую роль домбры в сохранении национальной идентичности. Она также привела слова Главы государства, процитировавшего известное высказывание казахского поэта Кадыр Мырза Али «Нағыз қазақ – домбыра».

Министр отметила, что домбра давно перестала быть только музыкальным инструментом и стала одним из главных символов казахской культуры, объединяющим общество вокруг общей истории, традиций и духовных ценностей.

«Домбра – это не просто музыкальный инструмент. Это голос Великой степи, память народа, символ достоинства, мудрости и духовной силы. В каждом кюе звучит история страны, в каждом звуке – связь поколений, любовь к родной земле и уважение к наследию предков», - отметила она.

По словам главы Минкультуры, в этом году ко Дню домбры по всей стране проходит масштабная культурная программа. Более двух тысяч мероприятий состоятся в крупных городах, районных центрах, сельских населенных пунктах и учреждениях культуры. В программу вошли концерты, фестивали, конкурсы кюйши и домбристов, выставки, конференции, музейные и библиотечные проекты, творческие встречи и просветительские акции. Ожидается, что их участниками и зрителями станут свыше двух миллионов человек.

Особое внимание, как подчеркнула министр, уделяется вовлечению детей и молодежи. Домбра сегодня звучит в школах, семьях, социальных сетях, на концертных площадках и в общественных пространствах, что свидетельствует о сохранении традиции и ее развитии в современных условиях.

«Наша общая задача – не только бережно сохранять это бесценное наследие, но и делать его близким, понятным и вдохновляющим для новых поколений. Домбра должна звучать в каждой семье, в сердце каждого ребенка, в культурном коде каждого казахстанца. Пусть священная домбра и дальше объединяет наш народ, возвышает национальное искусство и достойно представляет Казахстан во всем мире», - подчеркнула Аида Балаева.

Министр также напомнила, что важной частью праздничной программы станет республиканский челлендж #dombrakuni, к которому может присоединиться любой желающий, опубликовав в социальных сетях видеоролики, посвященные звучанию домбры, национальному искусству и любви к родной культуре.