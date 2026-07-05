Национальный день домбры отметили в Пекине

В культурной акции приняли участие казахстанские и китайские музыканты

Фото: МКИ

В Пекине на набережной реки Лянмахэ состоялась культурная акция Dombyra Party, организованная Культурным центром Казахстана в честь Национального дня домбры, передает Kazpravda.kz.

Под открытым небом прозвучали произведения Курмангазы, Абая, А. Желдибая, а также народные кюи.

В мероприятии приняли участие казахстанские и китайские юные домбристы, студенты, представители казахской диаспоры, жители Пекина и любители казахского национального искусства.

«Одним из запоминающихся моментов стало выступление китайских детей под руководством преподавателя домбры Лю Хуэй. Юные музыканты исполнили казахские кюи и показали, что интерес к домбре и музыкальному наследию Казахстана растет за пределами страны», — сообщили в Министерстве культуры и информации.

В Министерстве культуры и информации также отметили, что Культурный центр Казахстана в Пекине планирует сделать проведение Dombyra Party ежегодной традицией, способствующей дальнейшему продвижению казахского музыкального искусства на международной арене.