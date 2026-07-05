Массовым исполнением кюя «Адай» отметили День домбры в Караганде

Фото: Акимат региона

В Караганде масштабно отметили Национальный день домбры. На площади перед Академическим казахским драматическим театром имени Сакена Сейфуллина собрались сотни музыкантов. Финалом праздничной программы стало совместное исполнение легендарного кюя Курмангазы «Адай», который одновременно прозвучал в исполнении участников акции и оркестра казахских народных инструментов имени Таттимбета, передает Kazpravda.kz.

Почетным гостем мероприятия стал заслуженный артист Казахстана, профессор, известный домбрист, кюйши и композитор Турар Алипбаев. В творческой акции «Домбыра – ұлт қазынасы» также приняли участие профессиональные музыканты, преподаватели, студенты, воспитанники музыкальных школ и любители игры на национальном инструменте.

«Сегодня интерес к домбре заметно возрос. Государство создаёт условия, чтобы дети могли бесплатно обучаться игре на национальном инструменте. И это даёт результат: когда идёшь по улицам города, всё чаще встречаешь маленьких детей разных национальностей с домброй. Они обучаются игре на инструменте в детском саду, затем школе. И для них домбра становится не просто музыкальным инструментом, а частью культуры и традиций. Это очень радует, потому что через молодёжь и детей сохраняется наше наследие», — сообщили в акимате региона.

Праздничную программу открыл кюй Курмангазы «Балбырауын» в исполнении оркестра имени Таттимбета. Затем перед зрителями выступили участники акции, а кульминацией мероприятия стало массовое исполнение знаменитого «Адая».