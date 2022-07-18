Жизнь особенных людей

Жизнь врачи спасли, но ногу сохранить не сумели. Герой наш отчаиваться не стал. Но и мириться с отсутствием конечности не хотел и смастерил себе из подручных средств деревянную замену ноги. А потом и вовсе вновь сел за руль того самого трактора, который когда-то круто изменил его судьбу. Не хотелось человеку чувствовать себя ущемленным, желал жить полноценно.

...Было это в начале 90-х в одном из районных центров Восточно-Казахстанской области. Десятки человек приехали проходить врачебно-трудовую экспертную комиссию. Съехались на нее, как принято сейчас называть, люди с особыми потребностями. В той очереди находился неприметный мужчина. Если бы не трость и видневшийся из-под штанины протез, сразу и не скажешь, что у него вторая группа инвалидности. Когда-то он попал под гусеничный трактор.

Примерно 700 тыс. казахстанцев относятся к категории людей с ограниченными возможностями, поскольку имеют инвалидность. Причины разные – от генетических заболеваний до трудовых увечий. Полностью восстановить здоровье таким людям практически невозможно. Но что если создать максимально комфорные условия для их жизни на уровне государства?

Все бы ничего, но вот по установленным тогда правилам требовалось регулярно проходить ту самую комиссию. Так вот, когда очередь дошла и до нашего героя, не успел он зайти кабинет, как вместо приветливого «Здравствуйте» услышал холодное: «О, да вы на своих двоих».

Мужчина, видимо, расценив такой моветон за похвалу, апеллировал: «Да я еще и станцевать могу!» Шесть пар глаз разом вытаращились исподлобья в сторону дерзкого мужичка, уже шустро отбивавшего чечетку. Но никто из присутствующих не оценил стремления обычного работяги к полноценной жизни, никто не аплодировал ему за мастерство рук, сумевших создать протез…

В общем в тот день и тот самый мужчина, и те, кто был рядом с ним в очереди, усвоили для себя, что со ВТЭКом шутки плохи. Сколько аналогичных случаев было еще – история умалчивает, да и незачем это знать, поскольку суть-то в другом: человеческий фактор может стать решающим.

Конечно, любые заключения оспариваются, тем более если речь идет о получении полагаемого пособия по инвалидности, но это время, силы, нервы… Порой физически здоровому человеку трудно обивать пороги чиновничьих кабинетов, а уж что говорить о прикованных к коляске, костылям, поводырям людях.

В этом году по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и согласно подписанному Главой государства Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью» в стране внедрен пилотный проект заочного формата проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Проще говоря, теперь людям с инвалидностью не нужно будет посещать разного рода инстанции. Единственное место, где им следует появиться – медицинская организация, точнее поликлиника по месту жительства. Правда, есть одно «но»: пройти МСЭ заочно можно пока только по 12 нозологиям. Если ваше заболевание не относится ни к одному из тех, что в списке, тогда процесс прохождения экс­пертизы традиционный.

– Сначала лицо с инвалиднос­тью обращается в медицинское учреждение для обследования, далее с бумажными документами идет в отдел МСЭ для установления инвалидности, после чего заявка на пособие автоматом направляется в Госкорпорацию, а для оформления средств реабилитации и получения социальных услуг необходимо обратиться в отдел занятости и социальных программ, – говорят в Министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, на начало июля поступило более 26 тыс. заявок по заочному освидетельствованию, что составило 21,4 % от оказанных госуслуг. Переход на заочное освидетельствование исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым снижая коррупционные риски, обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ, автоматизирует бизнес-процесс оказания госуслуг по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты, устраняет административные и бюрократические барьеры. Однако вопрос о том, будет ли расширен перечень нозологий, пока остается открытым. Зато точно известно, что технические средства реабилитации (трости, кресла-коляски, протезы и т. д.) предоставляются людям с ограниченными возможностями через портал социальных услуг. Раньше эта работа проводилась на местах и вызывала немало нареканий в адрес местных и центральных государственных органов.

– Внедрение портала позволило в 2021 году сократить время обеспечения необходимыми средствами и услугами реабилитации с восьми месяцев до 14 дней, – сказала на одном из последних заседаний Правительства министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова. – Обеспечен доступ к этим самым услугам и средствам независимо от места проживания получателя. Также предоставлена возможность самостоятельно выбрать технические средства, услуги и их поставщиков с учетом качества, репутации и отзывов других пользователей.

Не секрет, что качество ТСР и услуг, а также их стоимость вызывают шквал негодования. Откуда брать деньги на закуп дорогих колясок, тростей? Перс­пектива получить новые травмы из-за дешевого ТСР низкого качества мало кого порадует. Неудивительно, что в итоге инвалиды предпочитают оставаться в стенах дома, нежели гулять на улице.

К тому же та «безбарьерная» среда, о которой говорят с высоких трибун, развита не везде. Это, безусловно, понимают и в профильном министерстве. Там намерены пересмотреть стандарты услуг и средств реа­билитации, ценовую политику и условия регистрации поставщиков на портале. Систему планируют наладить по принципу «деньги за получателем услуг». В идеале это должно породить здоровую и добросовестную конкуренцию, однако, как все сложится на самом деле, покажет время.