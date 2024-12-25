Жизнь счастливая – жизнь беспокойная

В публикациях прошлых лет охочие до хлестких эпитетов журналисты часто называли ее «железной Майрой». На первый взгляд это лишь расхожий оборот, аналогия, легко угадываемая за расчетливостью звонкой фразы и ни к чему, в общем-то, не обязывающая. Но если вдуматься, ни одно сравнение, пусть даже оно нацелено исключительно на внешнюю эффектность, не возникает на пустом месте. А значит, есть в нем нечто куда более глубокое, чем простая бойкость, с которой его пускают в ход бравые работники пера.

С одной стороны, деловитость, внутренняя собранность и граничащая с альтруизмом самоотдача – неизменные слагаемые образа «железной леди», которому Майра Хажибаевна идеально соответствовала в своей профессиональной деятельности. С другой – нужно обладать поистине железной закалкой, чтобы на протяжении многих лет стойко принимать вызовы и удары далеко не самой ласковой судьбы, сохраняя при этом неизменную бодрость духа и заразительный оптимизм.

Майра Хажибаевна родилась 23 декаб­ря 1949 года в Петропавловске и была младшим ребенком в многодетной семье видных представителей отечественной интеллигенции. Рано оставшись сиротой, она на собственном примере узнала, как много значит для человека поддержка родных и близких, товарищей по учебе и мудрых наставников, которые сыграли огромную роль в ее судьбе. Свою трудовую деятельность она начала в 1967 году с освобожденной комсомольской работы. Продвижение по комсомольской линии само по себе открывало перед человеком большие перспективы, однако для поколения, к которому принадлежала Майра Хажибаевна, алчное стремление занять должность повыше было показателем если не подлости, то, по крайней мере, малодушия. Ведь в центре общественной работы, на каком бы уровне она ни велась, всегда находятся человеческие судьбы. Поэтому Майра Хажибаевна и сегодня с теплотой вспоминает благородные устремления своих современников, о которых лучше всего говорят слова известной песни: «Раньше думай о Родине, а потом о себе».

Окончив с отличием в 1974-м Петропавловский педагогический институт, Майра Хажибаевна продолжила работу в комсомольских, партийных и советских органах города и области. Второй секретарь Кировского райкома и Петропавловского горкома комсомола, заместитель председателя Кировского райисполкома, секретарь Советского райкома партии – все шире становился круг обязанностей и все весомее ответственность. Но вышестоящее начальство могло быть уверено: любая задача, поставленная перед зарекомендовавшим себя комсомольским лидером, а затем и партработником, будет выполнена безукоризненно.

– Мне, типичной горожанке, очень многое дала моя работа в районе, в колхозах и совхозах области. Ведь до этого о сельской жизни я имела весьма скудное представление. Хорошо помню, как мы организовывали демонстрации к 7 ноября и 1 Мая в Советском, ныне Аккаинском районе. Какой это был душевный подъем! В такие моменты особенно чувствовалось сплочение людей вокруг общей высокой цели. Представьте: играет духовой оркестр, участники демонстрации несут транспаранты, с воздуха скидывают лис­товки, вечером на площади устраивают танцы. Это незабываемо! И главное, это было в радость простым людям, ведь наг­лядная агитация, и об этом я говорила не раз, нацелена на душу, на сердце человека. А на областном спортивном празднике «Ақ бидай» у нас были настоящие греческие колесницы. В общем, массовые мероприятия всегда проходили на ура. И я, конечно, горжусь тем, что смогла оставить свой след в истории области. Именно в Советском районе с помощью местных активистов нам удалось создать Музей славы. Горжусь и тем, что стояла у истоков создания музеев Сабита Муканова, Габита Мусрепова и Магжана Жумабаева. Понимаете, мне всегда хотелось работать так, чтобы людям были видны конкретные результаты моей работы. По-другому я просто не умею. Деревенская жизнь мне безумно понравилась, и я уверена, что это именно она сделала из меня хорошего областника. Но нельзя не сказать и о правильной кадровой политике того времени, ведь талантливых и способных людей всегда замечали, доверяли им ответственные участки работы, и это доверие они должны были оправдать, – рассказывает Майра Хажибаевна.

Во второй половине 80-х годов, когда за ее плечами уже была Алма-Атинская высшая партшкола, она работала замес­тителем председателя Петропавловского горсовета и первым секретарем Кировского райкома партии. Затем – преподавание во все той же ВПШ и девять лет на посту зампреда облисполкома, замглавы обладминистрации и, наконец, заместителя акима Северо-Казахстанской облас­ти. Распад Советского Союза и разрыв прежних экономических связей заметно сказались на благосостоянии казахстанцев и отозвались в обществе резким развитием упаднических настроений. Объективную роль в этом сыграли и проб­лемы социального плана. В этот период сохранение общенационального согласия и гражданского мира стало насущной задачей руководителей всех уровней власти. Не раз Майре Хажибаевне доводилось встречаться с людьми отчаявшимися, разуверившимися, склонными думать, будто накопившиеся проблемы неразрешимы. И обстоятельность ее личного примера не могла не вселять надежду: трудности преходящи, и от каждого из нас зависит, как скоро мы их преодолеем.

– В областном акимате я отвечала за блок социальных вопросов. 90-е годы были самым тяжелым периодом моей работы. Не было света, не было газа, перебои с водой, людям не платили зарплату. А еще добавьте к этому обиды ликвидаторов-чернобыльцев и «афганцев», которым казалось, что государство забыло про них. Нам всем тогда пришлось выслушать много нелестных слов о нашей работе. Как представитель акимата я ездила по многим деревням области. И вот картина: люди сидят в кромешной темноте, в холоде и жгут свечи, чтобы хоть что-то видеть. Естест­венно, в Петропавловск из таких поездок я возвращалась расстроенная. А в областном центре картина не лучше. В доме сирот еду детям готовили на кострах. В больницах, в родильных и хирургичес­ких отделениях работали дежурные электростанции. Я понимала, что помочь всем этим людям очень трудно. Но помочь надо. И приходилось преподавать им нечто вроде основ коммерции. Женщинам, приходившим ко мне на прием, предлагала, например, покупать чай в городе, чтобы потом перепродавать его в деревне чуть-чуть подороже. Одна из них потом мне призналась, что благодаря таким простым советам стала успешной предпринимательницей, открыла свой магазин, – делится воспоминаниями Майра Хажибаевна.

Ее имя вскоре стало известно по всей стране. Несмотря на трудности, ей удалось защитить кандидатскую диссертацию на тему «Этноконфессиональные отношения в Казахстане», актуальность которой сохраняется по сей день. В числе лучших госслужащих Казахстана в 1995 году Майра Хажибаевна была направлена на учебу в американский город Тусон – один из экономических и образовательных центров штата Аризона. В том же году в составе казахстанской делегации она принимала участие в работе IV Международной конференции женщин в Пекине. А несколько лет спустя ее труд был отмечен присвоением звания заслуженного деятеля РК. К тому времени она работала в должности начальника управления информации и общественного согласия по Северо-Казахстанской области, деятельность которого, по сути, организовала с нуля.

Многие годы Майра Хажибаевна возглавляла областной совет женщин. И сегодня женский вопрос по-прежнему находится в центре ее внимания.

– Я считаю, что недопустимо закрывать перед женщиной дорогу во власть. Только женщина может в полной мере понять нужды стариков, инвалидов, матерей... Она душой и сердцем с ними, она всегда работает по-настоящему, искренне желает помочь всем нуждающимся. Есть в мире такие задачи, с которыми под силу справиться только женщине, – делится она сокровенными мыслями.

«Молодость – понятие такое,⁄Где совсем не главное года.⁄Если ты – противница покоя,⁄Значит, ты пока что молода» – эти строки из стихотворения поэтессы Екатерины Шевелевой можно с уверенностью отнести к Майре Хажибаевне. Ей и самой не чужды поэтические опыты, в которых неразрывно связаны богатство жизненных наблюдений, перспектива видения мира и, конечно, философская мудрость. На вопрос, может ли она наз­вать себя счастливым человеком, Майра Хажибаев­на уверенно отвечает: «Да, могу». Ее счастье – в большой семье, в любимом муже Кайрате, c которым проживает в счастливом браке более полувека, во впечатляющих успехах детей, внуков и правнуков, в неиссякаемых творческих силах и, наконец, в ярких результатах упорной и самоотверженной работы. И если есть что-то превыше славы и почета, что-то тише, но глубже их, то это простая человеческая благодарность, которой Майра Хажибаевна награждена по праву трудов своих.