Журавлиха стала чище Таза Казахстан 7 августа 2024 г. 4:35 3 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В Риддере эковолонтеры вывезли с берегов речки Журавлихи больше двух тонн мусора. Субботник, собравший ребят из трудового отряда «Жасыл ел», экологов, неравнодушных горожан, прошел в рамках акции «Таза Қазақстан». фото предоставлено акиматом Риддера Активную поддержку оказали предприятия, выделившие технику – бульдозер, грузовики. По словам председателя Совета ветеранов Риддера Ольги Корытко, экологическую акцию активно поддержали пенсионеры. Начиная с весны люди в возрасте вместе с молодежью больше тридцати раз выходили на уборку парков, скверов, местных речек. Журавлиха берет начало в горах Западного Алтая, вбирает множество кристально чистых ледниковых ручьев и родников. На территории Риддера она сливается с речкой Быструхой и в конечном счете становится притоком Ульбы. На берегу таежной красавицы любят посидеть с удочкой рыбаки, сюда водят туристические группы. Сейчас популярное место еще и очистили от гор мусора. Всего, по данным акимата области, в ходе республиканской экоакции в регионе уже привели в порядок 204 парка и сквера, 323 историко-культурных памятника, сотни родников и рек. Вывезено 29 тыс. тонн мусора, высажено более 53 тыс. саженцев. #акция #экология #Таза Қазақстан