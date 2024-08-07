Журавлиха стала чище

Активную поддержку оказали предприятия, выделившие технику – бульдозер, грузовики. По словам председателя Совета ветеранов Риддера Ольги Корытко, экологическую акцию активно поддержали пенсионеры. Начиная с весны люди в возрасте вместе с молодежью больше тридцати раз выходили на уборку парков, скверов, местных речек.

Журавлиха берет начало в горах Западного Алтая, вбирает множество кристально чистых ледниковых ручьев и родников. На территории Риддера она сливается с речкой Быструхой и в конечном счете становится притоком Ульбы.

На берегу таежной красавицы любят посидеть с удочкой рыбаки, сюда водят туристические группы. Сейчас популярное место еще и очистили от гор мусора.

Всего, по данным акимата области, в ходе республиканской экоакции в регио­не уже привели в порядок 204 парка и сквера, 323 историко-культурных памятника, сотни родников и рек. Вывезено 29 тыс. тонн мусора, высажено более 53 тыс. саженцев.