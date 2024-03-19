Зимбабве и Нигерия опередили Астану по скорости мобильного интернета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно данным Speedtest Global Index, на начало 2024 года средняя скорость мобильного интернета в Астане составила 45,18 Мбит/с или 88 место из 178 городов мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации национальных инвесторов РК.

По данным anianalytics, первую тройку лидеров занимают города Персидского залива. Токио, как «бенчмарк Мусина», расположился на 76 месте со средней скоростью мобильного интернета 56 Мбит/с.

Отмечается, что некоторые африканские города по скорости мобильного интернета опередили Астану - Хараре (Зимбабве) – 83 место (47,81 Мбит/с) и Лагос (Нигерия) – 84 место (47,8 Мбит/с).

Несмотря на разницу в скорости мобильного интернета между Астаной и Токио в 12 позиций, при анализе скорости фиксированного широкополосного интернета, Астана находится на 104 месте (62,81 Мбит/с), в то время как Токио расположился на 26 месте (186,38 Мбит/с) (разница 78 позиций).

Если провести страновой анализ скорости мобильного интернета, то Япония находится на 60 месте из 155 стран (48 Мбит/с), в то время как Казахстан – на 71 месте с 35,71 Мбит/с.

По фиксированному широкополосному интернету Япония на 15 месте (198,6 Мбит/с), Казахстан – 99 место (50,7 Мбит/с).

Говоря о потреблении интернет-трафика, то по данным GSMA Intelligence, на конец 2022 года среднемировое потребление мобильного интернет-трафика составило 12 Гб на клиента, тогда как в Казахстане этот показатель равен 17,2 Гб.

В Ассоциации выразили надежду, что катарские инвестиции (речь о покупке Tele2 и Altel), как-то решат проблему астанчан, но предпочли не загадывать наперед.