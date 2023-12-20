Зимний сезон в Бурабае

«Казахстанская Лапландия», одна из популярных зимних локаций семейного парка развлечений Burabay Land, создана еще в 2012 году. И аналога, как утверж­дают ее сотрудники, нет ни в Казахстане, ни в Центральной Азии. Для многих туристов посещение парка в зимнее время стало уже традицией. Казах­станцы, особенно дети, полюбили это сказочное место, где можно побывать в резиденции Санта-Клауса, вручить ему письмо со своим тайным желанием, посетить деревню настоящего шамана, прокатиться на оленьей и собачьей упряжках, на лошадях, побывать в ледовом городке, покататься на лыжах, коньках, санках. То есть набор почти всех зимних развлечений предлагается гостям в одном месте.

– В этом году «Казахстанской Лапландии» исполнилось 12 лет, – рассказал главный менеджер парка развлечений Burabay Land Ержан Капезов. – Постарались обновить и ее внутреннее содержание, к примеру, дополнили резиденцию Санты, где собрано множество удивительных вещей, террариумом. В числе новшеств и ожидаемый в скором времени фес­тиваль ледовых скульптур, в котором, надеемся, примут участие лучшие скульпторы не только из Казахстана. За три зимних месяца ежегодно нас посещают около 15 тысяч туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, планируем также приглашать туристов и в летнее время с соответствующими для этого времени года развлечениями и отдыхом.

Между тем эльфы-помощники приглашают к Санте очередную группу ребятишек, которые хотят вручить ему свои письма с желаниями. Бурабайский Санта-Клаус – мужчина видный, колоритный. Сергей Попок, выступающий в этой роли около пяти лет, рассказывает, что дети в своих письмах, которые приходят и на почту, просят не только о дорогих игрушках и гаджетах. К примеру, сегодня среди писем оказалось и такого содержания: «Дорогой Санта! Исполни, пожалуйста, мое желание на 2024 год. Пусть в Новом году моя семья будет здоровой, счастливой. Пусть дети растут здоровыми, умными, счастливыми. Пусть наши родители будут живы и здоровы много-много лет. Пусть в нашей стране небо будет мирное и спокойное. Пусть процветает наш Казахстан!» Написала его девочка Айнура из Астаны. А пару лет назад мальчик из села Шортанды очень просил Санту помочь выздороветь папе…

Запоминается гостям и посещение деревни настоящего шамана. Россиянин Вячеслав, представитель малочисленной народности зырян, приезжает в Бурабай на «зимнюю работу» уже 11-й год подряд. У человека, зашедшего в жилище шамана и загадавшего сокровенное желание от чистого сердца, оно обязательно сбудется. Ведь сам шаман в седьмом поколении дает этому толчок на сакральном уровне.

Веселья гостям добавил и праздничный концерт в честь открытия зимнего сезона в Бурабае.

Итак, Бурабай ждет своих гос­тей. В зимнее время в курортной зоне гостям есть чем заняться. К сезонным развлечениям – коньки, лыжи, лесные прогулки, подледная рыбалка – добавьте и особенный целебный воздух этого места. Чего стоят зимние бурабайские локации, украшаю­щие фотоколлекции казахстанцев и зарубежных гостей!

Будучи в Бурабае многие туристы посещают мараловодческое хозяйство. Экскурсии сюда организовывают каждый день, в том числе и для школьников региона. Здесь можно понаблюдать за маралами, узнать все о целебных качествах лекарств, используемых в центре пантолечения. Здесь же находится агроферма, где можно купить дары щедрой местности: грибы, ягоды, травяные сборы. Кроме того, туристы могут посетить визит-центр, мультимедийный интерактивный комплекс на поляне Абылай-хана, зоосад.

Добавим, что, по предварительным данным, общий турпоток региона на текущий период составляет 956,7 тыс. человек. В этом году регион посетили 15 838 иностранных туристов.