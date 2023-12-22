ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах

Западно-Казахстанская область – один из развитых индустриально-аграрных регионов нашей страны. Регион завершает год значимым событием – здесь введено в промышленную эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение «Рожковское». И в целом в текущем году достигнут устойчивый рост по основным отраслям экономики. Подробнее, каких результатов достигла область в 2023 году в различных сферах, в очередном материале Ortcom.kz , который подготовлен в рамках совместного проекта СЦК и регионов страны.

Фото: ortcom.kz

Ставка на рост и стабильность

Западно-Казахстанская область является одним из тех регионов страны, где население полностью обеспечено природным газом.

Дополнительным источником объемов природного газа станет и месторождение «Рожковское», введенное в промышленную эксплуатацию. Проект направлен на исполнение поручения Главы государства по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений. До 2040 года здесь планируется добыть 14,2 миллиарда кубометров сырого газа и 7,1 миллиона тонн конденсата.

Вместе с тем, область демонстрирует стабильность развития и в других сферах.

Так, за январь-ноябрь 2023 года наблюдается положительная динамика по основным показателям развития. Объем промышленности составил 3160,6 миллиарда тенге, или 107,4% за счет роста объемов горнодобывающей промышленности на 7,7%, обрабатывающей - на 7%.

Объем строительных работ составил 251,8 миллиарда тенге. Рост обеспечен в основном за счет строительства трубопровода на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении.

Инвестиции в основной капитал составили 546,2 миллиарда тенге, или 122,2%.

В 2023 году введено в эксплуатацию 45 проектов общей стоимостью порядка 30 миллиардов тенге с созданием свыше 1000 рабочих мест. Из них в промышленности реализовано 12 проектов общей стоимостью более 12,7 миллиарда тенге с созданием более 335 рабочих мест. Среди них - производство фланцев для кабельной катушки, расширение производства силикатных кирпичей, строительство асфальтобетонного завода и др.

Стабильно в регионе развивается и МСБ. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 21% и составило 58 тысяч единиц. Численность занятых в них выросла на 11% и составила 126 тысяч человек. При этом эффект от работы МСБ очевиден – произведено продукции на 1 триллион тенге.

Доля переработанной сельскохозяйственной продукции по итогам 2023 года достигнет 60%

В этом году на развитие АПК в регионе выделено более 30 миллиардов тенге, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Из них 16 миллиардов направлено на субсидирование затрат сельхозпроизводителей.

В сфере АПК на 2023-2026 годы сформирован пул из 40 инвестиционных проектов на 89 миллиардов тенге. В этом году реализуются 15 инвестиционных проектов на сумму порядка 6 миллиардов тенге. Из них уже запущено 14 проектов. Оставшийся 1 проект будет запущен до конца года.

Понимая важность поддержки малых крестьянских хозяйств, в регионе особое внимание уделяется кооперации личных подсобных хозяйств.

В настоящее время в области действуют 270 сельскохозяйственных кооперативов. Из них 44 создано в рамках программы «Ауыл аманаты». В этом году на программу из республиканского бюджета выделено 6,4 миллиарда тенге. По 898 заявкам уже выдано кредитов на 5,9 миллиарда тенге.

По сравнению с прошлым годом, когда доля переработанной сельскохозяйственной продукции составила 56%, по итогам этого года – достигнет 60%.

В регионе целенаправленно работают и над тем, чтобы ввести в действие дополнительные орошаемые земли и увеличить количество кормов.

В частности, для этого реконструируются 3 магистральных канала протяженностью 185 километров для орошения сельскохозяйственных пастбищ. Уже завершены работы по ремонту канала «Ащы – Азнабай - Тайпак» протяженностью 66 километров. Кроме того, ведется ремонт канала «Азнабай - Тайпак» протяженностью 43 км и разрабатывается проектная документация канала «Жайык-Шалкар» протяженностью 76 км. Данные проекты позволят ввести в сельскохозяйственный оборот до 350 тысяч га пастбищ на левом берегу реки Жайык.

Также завершился последний, четвертый этап модернизации Кирово-Чижинской ирригационной системы протяженностью 178 километров, предусматривающий снижение зависимости от приволжской воды, закупаемой в соседней стране.

Социальная сфера: рабочие места, образование, здравоохранение

В этом году в рамках нацпроекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» активные меры занятости охватили 26 тысяч человек. Кроме того, создано свыше 17 тысяч новых рабочих мест. При этом показательно, 77% от общего количества созданных рабочих мест приходится на сельскую местность. В рамках поддержки предпринимательства внедрены, в частности, проекты по производству национального инструмента домбыра, переработки шерсти, производства комбикормов и др.

Что касается развития сферы образования, то очевидным свидетельством того, что в Западно-Казахстанской области ей уделяется особое внимание, выступает факт выделения сфере самой большой суммы бюджетных денег – в 2023 году она составила более 169 миллиардов тенге.

В 2023 году в области строятся 27 школ. На сегодня завершено строительство 8 школ, из них 2 школы построены за счет Фонда развития инфраструктуры образования. До конца текущего года планируется завершить строительство еще 8 школ.

В рамках нацпроекта «Комфортная школа» к 2025 году планируется построить 18 новых образовательных учреждений. Это станет решением проблемы трехсменных и аварийных школ в области.

Также в зоне особого внимания местной власти находятся вопросы здравоохранения.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» строятся 12 объектов. На сегодня завершено строительство 6 объектов.

Решаются вопросы привлечения молодых врачей в регион. Так, из местного бюджета было выделено 18 грантов для резидентуры и 60 грантов для абитуриентов. В настоящее время трудоустроено 122 специалиста, прибывших в область, 92 специалиста получили подъёмные пособия.

Дороги и логистика. Строительство и ЖКХ

Не остается без внимания дорожная сфера и транспортная логистика. В 2023 году в области проводится ремонт 617 километров автодорог на сумму 81,5 миллиарда тенге. В настоящее время отремонтировано 513 километров дорог.

В результате 36 сел получили доступ к качественному дорожно-транспортному сообщению.

В регионе хорошими темпами осуществляется жилищное строительство, уделяется внимание вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой, решению проблем жилищно-коммунальной сферы.

В текущем году в области построены и сданы в эксплуатацию 22 жилых дома. Кроме того, для социально уязвимых слоев населения приобретено 180 квартир.

В 2023 году за счет всех источников финансирования отремонтировано 4 километра сетей водоснабжения и водоотведения, канализационных сетей. Также проведен капитальный ремонт теплосетей протяженностью 10,3 километра на сумму 849 миллионов тенге.

Достижения года 2023 позволяют Западно-Казахстанской области уверенно двигаться вперед, развивать все сферы, выполняя стоящие задачи.