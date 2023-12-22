В Казахстане начали добычу газа на месторождении "Рожковское"

Крупное газоконденсатное месторождение «Рожковское» введено в промышленную эксплуатацию в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

В запуске работ по добыче природного газа и конденсата в режиме телемоста принял участие премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Газоконденсатное месторождение было открыто в 2008 году в результате широкого комплекса геологоразведочных работ. В период до 2040 года здесь планируется добыть 14,2 млрд кубометров сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата. Правом недропользования обладает совместное предприятие, куда входят «КазМунайГаз» (50%), венгерская компания MOL Group (27,5%) и китайская Sinopec (22,5%). На сегодняшний день инвестировано уже порядка $534 млн.

Ожидается, что благодаря разработке месторождения «Рожковское» Национальный фонд РК пополнится на 501 млрд тенге, местный бюджет – на 110 млрд тенге. Кроме того, акционеры планируют направить не менее 3,1 млрд тенге на социально-экономическое развитие региона, а также ежегодно в рамках контрактных обязательств выделять 1% от суммы инвестиций на обучение казахстанских кадров.

Премьер-министр подчеркнул, что данный проект имеет стратегическое значение. Он направлен на исполнение поручения главы государства по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений.

«Рожковское» станет источником дополнительных объемов природного газа. Добываемое на месторождении сырье будет перерабатываться на мощностях компании «Жаикмунай». Разработка осуществляется в партнерстве с иностранными партнерами, что уже позволило применить их опыт в подготовке и внедрении необходимых проектных решений», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что в среднесрочной перспективе ожидается запуск еще нескольких газовых проектов, среди которых «Урихтау Центральный» (Актюбинская область), «Западная Прорва» (Атырауская область) и «Каламкас» (Мангистауская область).

«Они в совокупности дадут прирост добычи в объеме свыше 2 млрд кубометров в год. Совместно с международными компаниями прорабатывается еще 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, растущие потребности населения и промышленности требуют не только увеличения ресурсов газа, но и мощностей по его переработке.

«Главой государства поставлена задача по доведению к 2030 году объема производства товарного газа до 30 млрд кубических метров. В этой связи будут построены новые газоперерабатывающие заводы на месторождениях «Кашаган» и «Карачаганак», а также в городе Жанаозене», — отметил Алихан Смаилов.

Председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, напомнил, что в октябре прошлого года на совещании по развитию энергетической отрасли глава государства поручил увеличить объемы производства товарного газа.

«В мае мы запустили месторождение «Аксай Южный», в начале декабря – месторождение «Восточный Урихтау». Завершаем текущий год вводом в эксплуатацию месторождения «Рожковское». Проект положительно повлияет на дальнейшее социально-экономическое развитие Западно-Казахстанской области. Доля местного содержания в работах и услугах составила не менее 74%», — отметил он.

В ходе мероприятия в режиме телемоста также выступили вице-президент MOL Group Жомбор Мартон (из города Будапешта) и председатель правления Sinopec International Petroleum Exploration & Production Corporation Го Юэлян (из города Пекина).

Жомбор Мартон отметил, что подготовка к разработке месторождения «Рожковское» была проведена качественно и в срок.

«Наши компании нашли правильные пути для эффективной совместной работы. Это позволило раскрыть потенциал данного месторождения. Предстоит еще много работы. Нам очень приятно вступать в этот новый этап вместе с нашими казахстанскими и китайскими партнерами, зная, что мы можем положиться на их профессионализм», — сказал вице-президент MOL Group.

В свою очередь Го Юэлян поблагодарил правительство Казахстана за поддержку в реализации столь значимого проекта.