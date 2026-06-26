Золото из Праги

Спорт
Абзал Камбар

Казахстанские мастера дзюдо успешно выступили на международной арене.

На Кубке Европы в Праге (Чехия) блестящую победу одержал Шерзод Давлатов. В финале весовой категории до 60 кг наш дзюдоист досрочно победил француза Яна Мотоли Бонгамбе и завоевал золотую медаль. В этом же весе на подиум поднялся Нурадил Альжан, который в казахстанском дерби за бронзу турнира одолел Сунгата Нурлатулы. У женщин в шаге от награды остановилась Карина Такиева (свыше 78 кг), уступившая в утешительном финале португалке Рошели Нунес.

Отметим, что немногим ранее в Циндао (КНР) на турнире серии Гран-при серебряным призером стал Гусман Кыргызбаев (до 66 кг). В решающей схватке за золото наш соотечественник уступил именитому японцу, двукратному олимпийскому чемпиону Хифуми Абэ. Еще один наш прославленный чемпион, Елдос Сметов (до 60 кг), боролся за бронзу, но проиграл россиянину Аюбу Блиеву.

#Спорт #дзюдо #Кубок Европы

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