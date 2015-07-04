Золотое сечение Рухани Жаңғыру 2559 Олжас СУЛЕЙМЕНОВ

Четверть века прошло с 1990 года, когда Верховный Совет Казахской ССР избрал первого секретаря Компартии Казахстана Нурсултана Назарбаева первым Президентом республики. В газетной статье масштаб дел такой личности даже схематически не охватить, поэтому, не углубляясь в политику и тем более в экономику, вспомню некоторые даты, цифры и факты, которые мне, литератору, памятны и понятны.

Готовлю к изданию книгу воспоминаний. В ней нынешняя тема получит более развернутое изложение, позволяющее даже малоподготовленному читателю-неказахстанцу постичь объем и качество того, что сделано человеком, выросшим из аульного подростка в Главу государства, в одного из лидеров современного мира.



Как мы получили независимость? Это всем известно. 16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил о своем суверенитете, стал независимым государством. Однако не все знают, что такой акт стал возможным благодаря одной статье Сталинской конституции 1936 года, в которой Казахская автономная респуб­лика, входившая в РСФСР, получила высший статус – стала союзной рес­публикой с законным правом выхода из СССР. Им все союзные республики воспользовались в том двуликозеркальном 1991 году, который случается раз в столетие. В такие годы происходят важнейшие события века...



Чем же примечательна та статья? Конституция наделяла правом быть союзной только ту республику, в коей традиционно местный этнос, или титульная нация, как говорят сейчас, численно превосходил все другие народности, проживающие на этой территории.



По переписи 1926 года казахов в Казахской автономной республике насчитывалось всего 6 млн 200 тыс. человек. Столько осталось после подавления восстания 1916-го, катастроф революции, гражданской войны, голода начала 20-х годов, поражения Алашорды, пытавшейся создать государство. Голод начала 30-х годов выкосил больше половины казахов. В 1936-м они на своей земле стали национальным меньшинством.



Какие особые соображения возобладали в Конституционной комиссии? Привели же они к тому, что в окончательном варианте проекта Конституции Казахская автономная республика получила статус союзной – Казахская Советская Социалистическая Республика!



Известно, что редактором последних вариантов проекта был Сталин. Может быть, это его правка сказалась на поразительном изменении политического статуса? Ученые просто обязаны исследовать этот важнейший эпизод нашей новейшей истории. В российских архивах наверняка сохранены протоколы секретных обсуждений проектов Конституции, в которых, возможно, отразились обсуждения и окончательных административных границ Казахстана. Какие аргументы авторов последнего варианта убедили Сталина согласиться с их доводами?..



В мае 1989 года Съезд народных депутатов СССР избрал Конституционную комиссию, чтобы она, сообразуясь с велениями нового времени, внесла поправки в Основной закон. Я, как член комиссии, уже говорил с А. Яковлевым о допуске к протоколам обсуждений проектов Сталинской конституции, еще до конца не понимая того, что могло там открыться. Но Конституционная комиссия не успела развернуть свою работу.



В школьных учебниках не забыты трагические для казахского народа тридцатые – 1931-й, 1937-й. Наряду с ними, наверное, следует называть и 1936-й, но как светлую дату, ибо это год принятия Конституции и ее статьи, ставшей основой нашей государственности.



Мы знаем, как по-разному сложились судьбы бывших республик после самороспуска СССР. Реакция распада продолжилась во многих новых государствах. В начальные годы 90-х я побывал в воюющих "братских республиках" – Азербайджане, Грузии, Молдавии, Таджикистане...



Эпидемия права на самоопределение распространяется по миру. Горячие парни возносятся вихрями демократических революций во власть и увлекают свои народы в беду. Блестящие ораторы, но, увы, не профессионалы в политике и в государственном строительстве.



Продолжения таких сюжетов, с некоторыми поправками романтики на деловой праг­матизм, мы видим и сегодня.



Казахстан подошел к независимости позже остальных, не торопясь, осмот­рительно. В десятилетиях подготовив кадры.



В конце мая 1989 года Москва отозвала Колбина. ЦК КПСС спешно рассматривал несколько кандидатов на его место. Это были известные в республики авторитетные люди. Выбор остановили на Нурсултане Назарбаеве: прошел школу комсомольской работы (в молодые годы трудился в интернациональных коллективах Казахстанской Магнитки), сделал и партийную карьеру: секретарь обкома, секретарь ЦК по промышленности, проявил себя в исполнительной власти – пять лет на посту председателя Совета Минист­ров республики. К тому же еще молод, владеет аудиторией, дружит с чувством юмора, настойчив в достижении цели, но знаком с искусством компромисса и применяет это искусство когда нужно. Одно из главных качеств политика.



Все эти качества профессионально подготовленного руководителя сказались на ходе становления нового государства – Республики Казахстан. У нас не случилось тех проблем, которые сотрясали Содружество Независимых Государств. (Көз тимесің!) В нашем многонациональном государстве удалось сохранить главное – единство и согласие. Воспитать осознание взаимозависимости всех этносов нашего народа.



В итоге грамотной интернациональной политики нам удалось достичь того, что математики называют золотым сечением. Это идеальное соотношение величин А и В, которое называют и проще – золотой пропорцией или гармоничным делением. И в числах это вовсе не 50 на 50, а неожиданное для многих 62 на 38!



Примерить этот принцип можно к любым и физическим, и социальным величинам. Недавно я прочел в газете, что казахское население в нашей республике достигло 62%! Я вспомнил, что мы до 1991 года оставались национальным меньшинством в нашей союзной республике! И только получив независимость, стали расти в буквальном и переносном смысле.



Золотое сечение – это не стремление превратить 62% в 100. Числом мы должны расти в этом веке до 30–40 млн, но при этом в процентном измерении сохранять золотую пропорцию. Тогда это идеальный рост и качественное развитие. Если принимать этот принцип при оценке результатов социальной или национальной политики в государствах с многоэтническим населением, то такое соотношение величин (60 с лишним на 30 с лишним) можно считать приближенным к объективно гармоничному.



Демографам следуют присмотреться к соответствующим цифрам в России, Европе, Азии, даже в Америке. Может быть, еще где-то встретится золотое сечение.



Осознав эту закономерность, можно плодотворнее планировать национальное развитие. Мы, казалось бы, стихийно шли именно по такому пути. Стремились возвысить свою униженную степь, не унижая ничьи горы. И добились успеха. Золотое сечение, к которому мы приблизились за 25 лет развития, – это главное, чего мы достигли во многом благодаря политическому искусству высокой пробы в деятельности великого политика Нурсултана Назарбаева.



