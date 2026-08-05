Звезда «Майкла» снимется в тюремном триллере с Уиллом Смитом

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Едва успев сорвать овации и установить новый рекорд бокс-офиса в образе своего знаменитого дяди, Джаафар Джексон стремительно расширяет актерский горизонт. Следующим проектом звезды байопика "Майкл" станет тюремный триллер "Supermax" совместного производства Amazon MGM и Miramax. В картине режиссера Дэвида Гордона Грина он составит компанию уже утвержденным ранее исполнителям главных ролей Уиллу Смиту и Анна-Софие Робб, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Детали роли Джаафара Джексона пока не раскрываются, однако инсайдеры утверждают, что его персонаж станет тем самым недостающим звеном в запутанной цепи событий. По сюжету, дуэт агентов ФБР в исполнении Смита и Робб пытается раскрыть, казалось бы, невозможное убийство, произошедшее за неприступными стенами супер-тюрьмы. Кто такой герой Джексона - жертва, свидетель или пешка в большой игре - создатели держат в секрете.

Премьера "Supermax" состоится на стриминге Prime Video и станет доступна зрителям более чем в 240 странах мира, что подчеркивает международные амбиции проекта.

Для Джаафара этот шаг становится логичным продолжением оглушительного успеха. Напомним, что его дебютная работа в байопике "Майкл" режиссера Антуана Фукуа не просто получила восторженные отзывы критиков - она вписала его имя в историю, собрав в мировом прокате более миллиарда долларов и обойдя такие биографические хиты, как "Оппенгеймер" и "Богемская рапсодия".