Звезда «Майкла» снимется в тюремном триллере с Уиллом Смитом

Кино,Звезды
Айман Аманжолова
корреспондент

Джаафар Джексон получил ключевую роль в фильме "Supermax"

Фото: Legion-Media

Едва успев сорвать овации и установить новый рекорд бокс-офиса в образе своего знаменитого дяди, Джаафар Джексон стремительно расширяет актерский горизонт. Следующим проектом звезды байопика "Майкл" станет тюремный триллер "Supermax" совместного производства Amazon MGM и Miramax. В картине режиссера Дэвида Гордона Грина он составит компанию уже утвержденным ранее исполнителям главных ролей Уиллу Смиту и Анна-Софие Робб, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Детали роли Джаафара Джексона пока не раскрываются, однако инсайдеры утверждают, что его персонаж станет тем самым недостающим звеном в запутанной цепи событий. По сюжету, дуэт агентов ФБР в исполнении Смита и Робб пытается раскрыть, казалось бы, невозможное убийство, произошедшее за неприступными стенами супер-тюрьмы. Кто такой герой Джексона - жертва, свидетель или пешка в большой игре - создатели держат в секрете.

Премьера "Supermax" состоится на стриминге Prime Video и станет доступна зрителям более чем в 240 странах мира, что подчеркивает международные амбиции проекта.

Для Джаафара этот шаг становится логичным продолжением оглушительного успеха. Напомним, что его дебютная работа в байопике "Майкл" режиссера Антуана Фукуа не просто получила восторженные отзывы критиков - она вписала его имя в историю, собрав в мировом прокате более миллиарда долларов и обойдя такие биографические хиты, как "Оппенгеймер" и "Богемская рапсодия".

#актер #фильм #триллер #Джексон

Популярное

Все
Крепким должен быть крепеж
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Фиджитал-сенсация от Wilders
Есть потенциал!
Укрепляют стены древнего города
Семейная ферма с европейским уютом
Подсолнухи, фото и... штраф
Первенство планеты – на Капшагае
БАДы будут выпускать на юге
Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Investing.com о Казахстане: Доверие становится новым капиталом
Доверяй, но проверяй
Восемь наград из Баку
От отдельных проектов – к комплексной модели
Роль личности в истории
Возврат активов: 5 млрд тенге направили на водопровод в Актюбинской области
Звезда «Майкла» снимется в тюремном триллере с Уиллом Смитом
УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов
В Кыргызстане запретили кремацию
SpaceX и Nvidia создадут спутниковый центр ИИ
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
«Зеленое сердце» Семея
Новый центр для научных проектов
Технологии чистого будущего
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Когда молчание делает соучастником преступления
Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
Арман Исагалиев назначен заместителем министра иностранных дел РК
Встречи регулярные, интерес взаимный
Криштиану Роналду спродюсирует и снимется в сериале о футболе
13 медалей из Шэньчжэня
Дана высокая оценка
Первый гол Дастана в «Челси»
Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Повысить интерес к книге
Столица готова к Играм будущего – 2026
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Вин Дизель расплакался над сценарием «Форсажа 11»
Аргентинские школьники изучили Казахстан через творчество Д…
Зендея стала самой кассовой актрисой этого года
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]