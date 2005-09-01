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01.09.2005
Конкурсы
1 сентября 2005 г. 0:00
94
Конкурсы на 01.09.2005 -
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01:45
Казахская Мария Кюри
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Благодаря программе «Аңсаған сәби» казахстанцев станет больше
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Проводили на пенсию поливая из шлангов
00:17
Домбристы ансамбля «Шалқыма» победили на Fest Festival в Ташкенте
01:20
Танцевальный фестиваль Ballet Globe неожиданно сменил формат
03:00
Заложники ситуации
02:10
Оплату за проезд предложено изменить
08:22
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану
04:00
С уважением к многовекторности
06:00
Рациональная демократия. Философия политических реформ президента
05:30
На высоком уровне
03:30
Зона «красная», износ – высокий
04:30
Наш опыт – пример для многих
05:00
Взаимное обогащение
06:30
Плохой ли менеджер государство?
09:09
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
02:46
В честь защитника Родины
08:25
106 грузовиков с помощью принял Красный Полумесяц для сектора Газа
03:00
В гости к Достоевскому
03:15
Здесь будет город-сад!
8 ноября 2023 г. 2:58
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
2 ноября 2023 г. 10:29
Сколько этносов проживает в Казахстане
3 ноября 2023 г. 8:01
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
3 ноября 2023 г. 3:30
Общайтесь и не стесняйтесь!
3 ноября 2023 г. 14:08
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
3 ноября 2023 г. 13:52
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
3 ноября 2023 г. 19:00
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
3 ноября 2023 г. 17:35
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
3 ноября 2023 г. 18:26
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
3 ноября 2023 г. 19:49
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
2 ноября 2023 г. 2:35
Село, мы ищем таланты!
2 ноября 2023 г. 1:46
Люди хотят знать правила игры
3 ноября 2023 г. 13:35
TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха" – Токаев
3 ноября 2023 г. 19:31
Объем турецких инвестиций в Казахстан вырос
3 ноября 2023 г. 2:00
О наших сокровищах узнает весь мир
3 ноября 2023 г. 14:50
Режим ЧС ввели в Италии
4 ноября 2023 г. 13:08
Информацию о доходах шахтеров за время простоя озвучили в АМТ
3 ноября 2023 г. 3:00
Ни к селу ни к городу
2 ноября 2023 г. 0:46
И снова «Бунт невесток»
2 ноября 2023 г. 2:10
Дороги, которые нас... разделяют
13 октября 2023 г. 12:33
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
16 октября 2023 г. 3:30
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
13 октября 2023 г. 8:05
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
20 октября 2023 г. 3:30
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
27 октября 2023 г. 6:00
Те, кто стоял у истоков
27 октября 2023 г. 14:29
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
12 октября 2023 г. 3:37
Детективы вне закона
25 октября 2023 г. 1:50
Сбылась вековая мечта
23 октября 2023 г. 3:00
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
23 октября 2023 г. 20:46
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
24 октября 2023 г. 2:30
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
13 октября 2023 г. 10:08
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
24 октября 2023 г. 18:47
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
25 октября 2023 г. 2:15
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
17 октября 2023 г. 3:30
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25 октября 2023 г. 0:15
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11 октября 2023 г. 1:30
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