Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане

Фото предоставлено организаторами

20 июля на летней площадке возле городского акимата весело отпраздновали традиционный праздник Сабантуй, сообщает Kazpravda.kz

Организаторами мероприятия выступил татаро-башкирский культурный центр «Таң» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и столичного акимата.

Веселая и красочная атмосфера торжества объединила более трех тысяч жителей и гостей столицы. Вниманию зрителей была представлена обширная концертная программа с участием известных творческих коллективов.

Своим творчеством публику порадовали артисты татаро-башкирского культурного центра «Таң», народного ансамбля «Дуслык» и молодежного вокального ансамбля «Ялкын», которые заставили подпевать и танцевать всех без исключения под зажигательные, колоритные мелодии и ритмы.

С особой теплотой зрители встретили самобытные номера хореографического ансамбля «Идель» и заслуженного деятеля культуры Татарстана и Казахстана, музыканта и композитора Галымжана Тамендарова из Алматы.

Большим подарком для меломанов стали выступления заслуженных артистов Татарстана Марата Галимова и Чулпан Ахметзяновой.

Также жители и гости столицы приняли участие в различных конкурсах и спортивных соревнованиях, ближе познакомились с национальными традициями и обычаями, восхитились творениями мастеров декоративно-прикладного искусства и попробовали национальные блюда.

Традиционно на Сабантуе можно было принять участие в народных играх, таких как бег с коромыслом, бег в мешках, скачки на импровизированных лошадях, бег с яйцом в ложке. А также самые сильные батыры столицы могли помериться силами в поднятии гири и армрестлинге.

Специально для прекрасной половины Сабантуя впервые организовали конкурс «Мисс Сабантуй». Более двадцати участниц прошлись в дефиле, вкратце рассказали о себе на родном языке и показали свои навыки исполнения движений татарского танца.

По словам организаторов, Сабантуй из традиционного праздника тюркских народов с годами перерос в праздник всех этносов, проживающих на степных просторах Казахстана. В нынешнем году мероприятие проходило под эгидой 30-летия татаро-башкирского культурного центра «Таң».

Полномочный представитель Татарстана в Казахстане Денис Валеев поздравил всех с праздником и зачитал поздравление от главы Татарстана Рустама Минниханова. В данном обращении говорится, что татары всегда ожидают наступление Сабантуя с особым трепетом. Этот праздник по-прежнему наполняет жизнь людей светом радости, добра и созидания.

Пресс-атташе посольства России в Казахстане Руслан Суточкин напомнил, что издавна Сабантуй, что в переводе означает праздник плуга, символизирует окончание полевых работ.

«Сабантуй проводят не только в Казахстане и России, но и по всему миру, кочуя по всем странам. Пусть он останется таким прекрасным, таким светлым, таким объединяющим праздником», – отметил спикер.

В ходе выступления руководитель Казахстанского конгресса татар и башкир Тауфик Каримов подчеркнул, что в республике проживают более 200 тысяч татар и выразил благодарность всем организаторам мероприятия.

«Сегодня по всему Казахстану широко отмечают национальный праздник татар и башкир. Многие аналогичные инициативы стали возможны благодаря политике, проводимой руководством страны», – добавил Тауфик Каримов.

Кроме того, с приветственным словом со сцены обратились руководитель РГУ «Қоғамдық келісім» комитета по развитию межэтнических отношений МКИ РК Элина Масагутова, представитель управления внутренней политики Астаны Гульнара Тайгокова, полномочный представитель, руководитель Русского дома в Астане Ольга Филонова и почетный председатель татаро-башкирского культурного центра «Таң» Рафик Валиев.

В честь юбилейной даты благодарственные письма и памятные подарки вручили активистам объединения.

По словам зрителей, Сабантуй сохранил национальный колорит и стал праздником без границ.

«Я приехала из Акмолинской области, чтобы посетить Сабантуй. Хочу прикоснуться к родной культуре, послушать народные песни. По возможности посещаю в столице курсы татарского языка, общаюсь в чате с активистами центра. Надеюсь, что когда-нибудь смогу посетить Казань. Приятно, что древний праздник связывает разные народы и поколения», – говорит Элина Шарафутдинова.

Напомним, впервые Сабантуй в Астане проводился в 2001 году и с тех пор он является одним из излюбленных праздников горожан.