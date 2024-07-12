Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция

Распространившаяся в Казнете информация о том, что столичного судью похитили и вымогали у него деньги, подтвердилась
ДП Астаны проводит досудебное расследование по факту вымогательства и похищения жителя города Астаны, передает Kazpravda.kz
В интересах досудебного расследования остальная информация не подлежит разглашению, добавили в полициии.
Ранее Telegram-канал Kozachkov offside сообщил, что в Астане разыскивают мужчину, который похитил судью и получил от него деньги.
По информации канала, к столичному судье в паркинге его дома подошел неизвестный в маске и с оружием, заставил сесть в автомобиль и выехать в безлюдное место.
«Злоумышленник рассказал судье, что знает о его семье, детях, родственниках и обещал им проблемы, если не получит крупную сумму. Судья оформил на себя кредит в 300 тысяч тенге и отдал эти деньги. Позже мужчина скрылся, пригрозив похищенному убийством в том случае, если ему не отдадут еще 12 миллионов тенге, а также не отменят какой-то судебный акт. Судья обратился в правоохранительные органы с заявлением», – говорится в сообщении.