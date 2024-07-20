Растет картофель для столицы

Овощные прилавки на зеленых рынках и в супермаркетах столицы не скудеют в любой сезон года. В разгар лета конвейер с полей становится особенно изобильным. Поэтому при каждом походе на базар глаза разбегаются от даров земли: тут тебе и ягоды, и фрукты, и картофель, и зелень… Большей частью, конечно, это привозной товар, но немало и своего, выращенного в близлежащих селах.

...Пригородный Софиевский сельский округ Целиноградского района Акмолинской области давно вошел в продовольственный пояс Астаны. По информации сельского акимата, в нынешнем году в соответствии с поданными заявками здесь было выделено около 30 земельных участков в один гектар для выращивания овощей и картофеля. Почти весь полученный урожай отправляется на крупные столичные рынки и в торгово-розничную сеть Астаны.

Как работается фермерам на полях в нынешний летний сезон? Чтобы это узнать, приехал в Софиевку, расположенную примерно в получасе езды от западной окраины столицы, если двигаться по павлодарской трассе. Местом встречи и разговора о сельских буднях с картофелеводами стала кромка поля. Герой этой публикации Ермек Шакенов рассказал, что занимается выращиванием второго хлеба четвертый сезон.

Минувший год оказался трудным из-за памятной всем засухи. Поэтому и урожай был получен небогатый: хозяин вышел, что называется, в ноль, кое-как окупив затраты. Однако нынче все складывается иначе: картофель после посадки поднялся дружно, и сейчас зеленые рядки радуют глаз.

– Сезон начал с того, что тщательно подготовился к посадке семян, – рассказывает фермер. – Выбрал среднеранние картофельные сорта «гала», выведенные германскими селекционерами и хорошо зарекомендовавшие себя на полях при местных погодных условиях. У меня весь процесс ухода за картофельными плантациями обходится без применения химикатов. Поэтому выращиваю органическую продукцию, экологически чистую.

По словам картофелевода, чтобы повысить плодородие почвы, в течение нескольких лет он вывозил в поле органику, и это дало свой положительный результат. А на днях завершит обязательную агротехническую операцию – культивирование. Ключевой для любого земледельца вопрос с поливом решает, используя близость реки Коянды. Из нее вода посредством бензинового и дизельного насосов закачивается в бороздки между картофельными рядками.

По нынешним временам данную технологию, конечно, уже нельзя считать отвечающей требованиям времени, но, как признался собеседник, перейти на капельное или дождевальное орошение ему не позволяет финансовое положение хозяйства. Однако среди коллег, что занимаются полеводством в этом округе, уже немало тех, кто смог перейти на влагосберегающие технологии.

Близкий мегаполис, где в любое время года и в огромных объемах востребована огородная продукция, побуждает местных аграриев мобилизовываться, искать инструменты для повышения урожайности, расширения ассортимента продукции и уменьшения затрат. Достаточно сказать, что здесь уже взялись за выращивание весьма экзотичной для местного северного климата клубники и еще более нехарактерных бахчевых – арбузов и дынь.

Между тем, как признался Ермек Шакенов, несмотря на календарную середину лета, он уже сейчас озабочен сезонными вопросами сбора урожая и его сбыта.

По осени первая из этих двух операций делается с обязательным наймом рабочих – сборщиков картофеля. Большей частью набираются они из крупного соседнего села Коянды. Доставка и обед – за счет фермера, плюс ежедневный наличный расчет за работу.

Далее – сбыт собранного урожая. Успеть сделать это необходимо до первых заморозков: дело в том, что хранить продукцию просто негде. Если затянешь с продажей, можешь попросту заморозить картофель, и тогда его разве что на корм скоту можно будет пустить…

Так что у фермера тоже есть свой «золотой час», в который он должен уложиться, чтобы сезон не оказался убыточным и безвозвратно потерянным.

– Собственными силами построить склад для хранения урожая мне финансово не под силу, – признается софиевский фермер. – Если бы государство оказало нам поддержку в решении данной проблемы, это дало бы импульс дальнейшему развитию многих местных хозяйств, работающих на земле.

…Пока говорили с собеседником о его делах, то и дело в небе раздавались раскаты грома, а временами и вовсе моросил дождь. Лето с дождями для полеводов – благодатный сезон. Поэтому все те, кто проливает семь потов на полях, надеются ныне на добрые урожаи.