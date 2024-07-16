УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024

Футбол
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

При принятии решения учитывались индивидуальные качества игроков и их влияние на игру команды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную из лучших футболистов чемпионата Европы-2024, прошедшего в Германии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Символическая сборная турнира была составлена на основе аналитики наблюдателей УЕФА, присутствовавших на каждом матче.

Вратарь: Мик Меньян (Франция);

Защитники: Кайл Уолкер (Англия), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания);

Полузащитники: Родри, Даниэль Ольмо, Фабиан Руис (все - Испания);

Нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба - Испания), Джамал Мусиала (Германия).

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Это четвертая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.

#УЕФА #Евро #футболисты #лучшие

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