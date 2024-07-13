Все, что вы еще не знали об ОСМС

Система ОСМС в Казахстане действует уже четвертый год. Но до сих пор многие граждане не владеют достоверной информацией относительно того пакета медицинских услуг, который им положен при наличии статуса застрахованности, и часто не знают, что делать при его отсутствии. Возможно, по этой причине обязательное социальное медицинское страхование все еще вызывает у населения нарекания и в определенной степени недоверие.

Тем временем казахстанцы со статусом застрахованного в системе ОСМС имеют расширенный доступ к медпомощи. Сюда входят такие услуги, как профилактические медосмотры, прием и консультации врачей узкого профиля по направлению участкового врача, динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями, оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения, а также диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика: УЗИ, рент­ген, компьютерная и магнитно-резонансная томография.

По словам врача-терапевта городской поликлиники № 3 города Астаны Александра Маркуса, даже если в их медучреждении отсутствует какое-либо медицинское оборудование, в рамках договора с частными центрами пройти необходимые процедуры вполне возможно.

– Своего аппарата у нас нет, но заключен договор с одним из столичных клинико-диагностических центров, куда мы направляем пациентов и на КТ, и на МРТ, и в течение трех-четырех дней они могут получить данную услугу. Если это какие-то экстренные случаи, требующие незамедлительной диагно­стики, мы звоним в КДЦ и просим найти «окошко» для приема пациента в срочном порядке, – рассказывает Александр Маркус.

Прикрепиться по желанию можно как к государственной поликлинике, так и к частной клинике. Ежегодно в Казахстане с середины сентября до середины ноября проходит кампания по свободному выбору медучреждения в пределах территории проживания. Но прикрепиться можно только к тем медицинским организациям, которые зарегистрированы в Базе данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.

Для незастрахованных пациентов доступны доврачебный осмотр, первичный прием терапевта, отдельные виды профилактических осмотров, динамическое наблюдение, лечение и лекарственное обеспечение хронических и социально значимых заболеваний, включая туберкулез и ВИЧ. В бесплатный пакет также входят скорая помощь и услуги санитарной авиации, паллиативная помощь, трансплантация и, что немаловажно, лечение за рубежом при условии, если в Казахстане нет соответствующих возможностей.

Как пояснила представитель частного многопрофильного медцентра Астаны Айжан Мухамеджанова, медицинская помощь в рамках ГОБМП доступна пациентам, имеющим хронические заболевания.

– Это касается лиц, состоящих на дис­пансерном учете. Они могут получить услуги, которые предусматриваются в Приказе № 149 о диспансерных пациентах, где указано, сколько раз в год они могут рассчитывать на ту или иную консультативно-диагностическую, лабораторно-инструментальную услугу, каких специалистов могут посетить. То есть все вышеперечисленное эти пациенты могут получить бесплатно, даже если не застрахованы, – сообщила Айжан Мухамеджанова.

Медуслуги в полном объеме могут получать и иностранцы, а также лица без гражданства, постоянно проживающие и имеющие вид на жительство на территории Казахстана. Согласно пунк­ту 1 статьи 196 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, иностранцы, лица без гражданства, временно пребывающие в Казахстане, и лица, ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в рамках ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

– Если иностранец имеет вид на жительство и постоянно оплачивает страховку, то он наравне с гражданами Казах­стана имеет право получать такие же медицинские услуги. Возьмем, к примеру, студентов, многие из которых приезжают к нам из ближнего зарубежья – из России, Узбекистана, Кыргызстана. Оформляя вид на жительство и оплачивая ОСМС, они автоматически получают доступ к положенному перечню услуг, – проинформировал Александр Маркус.

В системе ОСМС с начала года прои­зошли кое-какие изменения. Ставки по платежам остались прежними, но поскольку с 1 января 2024 года в стране выросла минимальная заработная плата (сейчас она составляет 85 тыс. тенге), это повлияло и на размеры некоторых платежей.

Теперь работодатели производят отчисления за работника в размере 3% от заработной платы. При этом облагаемый ежемесячный доход не должен превышать 10 МЗП, и максимально возможная сумма отчислений работодателя составляет 25 500 тенге в месяц. Важно, что эти средства не удерживаются из зарплаты работника, их работодатель оплачивает за счет предприятия.

Кроме того, с начала года в Казахстане отменили ЕСП – единый совокупный платеж, а в него входили сразу подоходный налог, пенсионные и социальные отчисления, а также взносы по обязательному социальному медицинскому страхованию. Таким образом, процедура взносов ОСМС для самозанятых и индивидуальных предпринимателей изменилась, и теперь, чтобы получить статус застрахованного, необходимо осуществлять взносы непосредственно в Фонд медицинского страхования.

Сумма платежа для индивидуальных предпринимателей составляет 5% от 1,4-кратного МЗП. В 2024 году это 5 950 тенге. Для самостоятельных плательщиков размер взносов составляет 5% от 1 МЗП – это 4 250 тенге. При этом взносы государства за граждан из 15 льготных категорий составляют в 2024 году 5 852,63 тенге.

Касательно обратной связи. Если пациент остался недоволен качеством оказанных медицинских услуг, столкнулся с фактами вымогательства или грубым отношением со стороны медперсонала, есть несколько вариантов обращения и, как подметили сами врачи, пациенты об этом хорошо знают.

– Есть call-центр и специальные платформы, куда обращаются пациенты. И, к сожалению, вынуждена констатировать, что чаще всего это жалобы. Среди них есть вполне обос­нованные, но бывает, что и нет. И досадно, что нет ранжирования. То есть в основном по всем обращениям проводится внеплановый мониторинг и назначаются штрафные санкции на медучреждение, хотя жалоба могла быть необоснованной и не требовала разбирательств, – заключила Айжан Мухамеджанова.

Также можно обратиться в службу поддержки пациентов и внутреннего аудита, которая есть в каждой мед­организации, или call-центр управления здравоохранения региона. Можно оставить заявку в приложении Qoldau 24⁄7 или в telegram-боте

@SaqtandyryBot, и специалисты свяжутся с медорганизацией и проверят качество оказания услуги.