Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области

За три месяца в Костанайской области построили жилье для 57 семей и выкупили дома и квартиры для 315 семей. Все 815 домов, нуждавшихся в ремонте, были отремонтированы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев посетил строительство многоквартирного дома в Аркалыке и лично проверил работу подрядчиков. Этот дом, строящийся за счет средств компании «Базис А», предназначен для 50 семей, пострадавших от паводков. Вице-премьер также проверил готовность Аркалыкской ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

19 домов возводят в селе Колкамыс Джангельдинского района за счет Фонда «Қазақстан Халқына» и сдадут в эксплуатацию до конца июля, а в селе Тауш все 22 семьи, пострадавшие от паводков, сегодня отметили новоселье.

Ключи от нового жилья получили и 14 семей в Костанае. В торжественной обстановке их поздравил Канат Бозумбаев. В своем выступлении он еще раз поблагодарил жителей за проявленную стойкость и терпение. Жилье было построено на средства фонда «Комек Кст», бизнеса и неравнодушных казахстанцев, внесших неоценимый вклад в восстановление региона.

«Водой затопило, было трудно. Дом наш развалился и не подлежал ремонту. Честно сказать, я волнуюсь. Сердце болит, когда начинаю вспоминать. Старый дом был саманный, мы прожили в нем 18 лет. Новый дом у нас красивый, 3 большие комнаты. Всем хочу выразить свою благодарность», — поделился Сапаргали Ибраев, житель Костаная. «Мы прожили с мужем больше 40 лет в старом деревянном доме. Его построили еще наши родители. С новыми домами, конечно, не сравнить. Мы наблюдали за их строительством с первых дней. Спасибо нашему Президенту, что в короткие сроки предоставили нам жилье, вот такие отличные дома теперь у нас», — делится эмоциями Любовь Оганова, жительница Костаная.

Вместе с костанайцами новоселье отметили жители села Алтынсарино. Ключи от 21 дома новоиспеченным владельцам вручала заместитель председателя Фонда «Қазақстан Халқына» Ляззат Чинкисбаева.

Ликвидация последствий паводков в регионе продолжается. Канат Бозумбаев осмотрел отремонтированное жилье в селе Алтынсарино, встретился с местными жителями и предпринимателями, чей бизнес также пришлось восстанавливать.

В городе Тобыл в Костанайском районе вице-премьер проверил качество капитального ремонта дамбы, для недопущения затопления близлежащих населенных пунктов.

По итогам рабочей поездки в Костанайскую область Канат Бозумбаев дал ряд поручений местным исполнительным органами и профильным министерствам.