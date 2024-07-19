Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области

Паводки, Строительство
254
Наталия Буланова
выпускающий редактор

За три месяца в Костанайской области построили жилье для 57 семей и выкупили дома и квартиры для 315 семей. Все 815 домов, нуждавшихся в ремонте, были отремонтированы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев посетил строительство многоквартирного дома в Аркалыке и лично проверил работу подрядчиков. Этот дом, строящийся за счет средств компании «Базис А», предназначен для 50 семей, пострадавших от паводков. Вице-премьер также проверил готовность Аркалыкской ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

19 домов возводят в селе Колкамыс Джангельдинского района за счет Фонда «Қазақстан Халқына» и сдадут в эксплуатацию до конца июля, а в селе Тауш все 22 семьи, пострадавшие от паводков, сегодня отметили новоселье.

Ключи от нового жилья получили и 14 семей в Костанае. В торжественной обстановке их поздравил Канат Бозумбаев. В своем выступлении он еще раз поблагодарил жителей за проявленную стойкость и терпение. Жилье было построено на средства фонда «Комек Кст», бизнеса и неравнодушных казахстанцев, внесших неоценимый вклад в восстановление региона.

«Водой затопило, было трудно. Дом наш развалился и не подлежал ремонту. Честно сказать, я волнуюсь. Сердце болит, когда начинаю вспоминать. Старый дом был саманный, мы прожили в нем 18 лет. Новый дом у нас красивый, 3 большие комнаты. Всем хочу выразить свою благодарность», — поделился Сапаргали Ибраев, житель Костаная.

«Мы прожили с мужем больше 40 лет в старом деревянном доме. Его построили еще наши родители. С новыми домами, конечно, не сравнить. Мы наблюдали за их строительством с первых дней. Спасибо нашему Президенту, что в короткие сроки предоставили нам жилье, вот такие отличные дома теперь у нас», — делится эмоциями Любовь Оганова, жительница Костаная.

Вместе с костанайцами новоселье отметили жители села Алтынсарино. Ключи от 21 дома новоиспеченным владельцам вручала заместитель председателя Фонда «Қазақстан Халқына» Ляззат Чинкисбаева.

Ликвидация последствий паводков в регионе продолжается. Канат Бозумбаев осмотрел отремонтированное жилье в селе Алтынсарино, встретился с местными жителями и предпринимателями, чей бизнес также пришлось восстанавливать.

В городе Тобыл в Костанайском районе вице-премьер проверил качество капитального ремонта дамбы, для недопущения затопления близлежащих населенных пунктов.

По итогам рабочей поездки в Костанайскую область Канат Бозумбаев дал ряд поручений местным исполнительным органами и профильным министерствам.

#паводки #пострадавшие #жилье

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Премьер проверил строительство самого протяженного моста в …
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд …
Финансировать строительство железной дороги будут цифровыми…
В Казахстане в результате паводков пострадало более 19 тыся…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]