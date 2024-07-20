Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики

Экономика
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В строительство предприятия, расположенного в Шуском районе, инвестировано 94 млрд тенге

фото Юрия Кима

Фабрика, строительством которой занималась отечественная компания AAEngineering Group, способна ежегодно перерабатывать 1,2 млн тонн руды и производить 98,6 тыс. тонн концентрата с содержанием в нем меди до 24%.

Относительно высокая стоимость проекта обусловлена классом и качеством современного обогатительного оборудования. В настоящее время ведется его наладка. Рудное сырье будет добываться на месторождениях Шатырколь и Жайсан.

В рамках горнорудного проекта будет создано около 400 новых рабочих мест. Из них более 60% займут местные жители.

В состав имущественного комп­лекса предприятия войдут главный корпус, дробильно-сортировочный передел, общежитие, столовая, лаборатория, ремонтно-механический цех, склад отходов, другие здания и помещения.

Большое внимание на фабрике уделено обеспечению техники безопасности. Здесь предусмот­рены пожарная часть, медицинский пункт, современная пожарная сигнализация, системы пожаротушения и видеонаблюдения.

Предполагается, что фабрика медного концентрата выйдет на проектную мощность до конца октября текущего года. Сейчас на предприятии полностью завершены строительные работы, начат технический выпуск первой продукции.

Аким области Ербол Карашукеев, принявший участие в запуске обогатительного предприятия вместе с председателем правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахметом Нурие­вым, говоря об экономике региона, отметил динамичное развитие горнодобывающей промышленности и остановился на преимуществах нового проекта.

– В соответствии с поручением Главы государства в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов, вводятся в эксплуатацию крупные производственные мощности. На мой взгляд, фабрика по производству медного концентрата уникальна. На предприятии приоритет отдается постоянной занятости местного населения. Со стороны властей будет оказана всесторонняя поддержка по его бесперебойной работе, – заверил аким области.

По словам главы региона, в 2024–2028 годах на родине Жамбыла планируется осуществить 70 инвестиционных проектов на общую сумму 2,5 трлн тенге, причем 19 из них стоимостью 228,4 млрд тенге будут завершены до конца текущего года. Намечено создать 1 432 рабочих места.

Нурахмет Нуриев в свою очередь заявил, что запускаемый обогатительный передел будет максимально безопасным и экологически чистым. По его словам, в технологическом процессе применена одна из самых безвредных в мире технологий обогащения медной руды. Благодаря использованию современной аспирационной системы эффективность пылеулавливания составит 99%.

– Кроме того, за счет уменьшения объема транспортировки рудного концентрата значительно уменьшится количество пыли. Близлежащие населенные пункты находятся на удалении более 20 километров от предприятия. На фабрике внедряются новые автоматизированные системы управления технологическими процессами, что повышает эффективность производства, способствует промышленной безопасности и охране труда, – сказал председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс».

Медная руда на обогатительной фабрике проходит полный путь от необработанных булыжников до товарной продукции – концентрата.

Сначала крупные куски руды поступают в приемный бункер, где проходят через три этапа дробления, пока не обратятся в песок и каменную муку. В главном цехе фабрики проходит измельчение, флотация, сушка и упаковка. И это еще далеко не весь список действий.

Если говорить в целом, то технологический процесс достаточно сложен и требует использования большого количества воды. Как сообщили на предприятии, в год для работы обогатительного передела ее необходимо около 1 млн кубометров, но в сравнении с объемами, затрачиваемыми местными аграриями, это в сотни раз меньше.

Причем фабрика будет использовать воду, добытую исключительно из собственной скважины, поэтому местные фермеры никоим образом не пострадают. А поскольку технология обогащения не предусматривает пирометаллургических процессов, то вредных выбросов в атмосферу не будет.

– Пока ведутся наладочные работы, мы перерабатываем бедную руду с содержанием металла около одного процента. В богатой же руде может содержаться до 2,5 процента меди. Ее пустим в ход, когда весь технологический процесс будет отлажен, – сообщил руководитель проекта строительства обогатительной фабрики Валерий Ким.

В заключение следует сказать, что горнодобывающая промышленность региона насчитывает 125 предприятий. За шесть месяцев года ими произведено продукции на 54,2 млрд тенге, индекс физического объема по сравнению с прошлым годом достиг 102,8%. Доля этой отрасли в общем объеме производства составила 13,1%.

#запуск #горнодобывающая промышленность #фабрика #руда

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