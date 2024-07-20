Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области

Он принял участие в церемонии открытия нового здания полиции в Сауранском районе с населением более 100 тысяч человек, сообщает polisia.kz

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Общая площадь трехэтажного здания районного отдела – чуть более 4 тыс. квадратных метров. В помещении предусмотрены все необходимые для приема граждан современные оборудования, созданы условия для эффективной работы сотрудников полиции.

Также он ознакомился с деятельностью военнослужащих Национальной гвардии, которые несут службу в сакральном городе и охраняют спокойствие жителей. За годы независимости в Туркестанской области при исполнении служебных обязанностей погибло более 60 сотрудников полиции. Их подвиг не забудется никогда. С этой целью рядом со зданием департамента установлен памятник.



Министр Ержан Саденов и аким области Дархан Сатыбалды возложили цветы и минутой молчания почтили память героев.



Кроме того, гостям была продемонстрирована новейшая спецтехника. Глава ведомства поздравил местных стражей порядка с новыми рабочими местами и поставил ряд важных задач, в числе которых расширение сферы применения цифровых технологий и оптимизация рабочих процессов. Он акцентировал внимание на укреплении служебной дисциплины.



Генерал-лейтенант полиции также посетил недавно открывшийся сервисный центр, оснащенный камерами видеонаблюдения, интернетом, компьютерной техникой и современной мебелью. В центре предусмотрена возможность одновременного обслуживания 50 человек. Здесь оказывают услуги жителям по разным направлениям, оперативно рассматриваются вопросы населения, касающиеся работы полиции.