12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе

Женщину осудили на 4 года лишения свободы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Тараза выявила факт хищения руководством частного детского сада «Центр «РозАль» около 12 млн бюджетных тенге, выделенных на подушевое финансирование дошкольной организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области

Как выяснилось, руководитель детского сада получала бюджетные деньги за детей, которые фактически не посещали учреждение.

По факту мошенничества было зарегистрировано уголовное дело, расследование которого поручено департаменту экономического расследования Жамбылской области.

«По приговору городского суда №2 руководитель детского сада осуждена к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать в течение 3 лет материально-ответственные должности, связанные с финансами, в организациях и учреждениях любой формы собственности, оказывающих услуги воспитания/обучения», – проинформировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что приговор суда в законную силу не вступил.