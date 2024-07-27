Не кровные отобрали, а положенное!

Однако, если разобраться, это в корне неверное представление. Если говорить коротко, то налоги – это плата за возможность жить в цивилизованном обществе.

Каждый человек стремится к удобству и возможности иметь все необходимое. Тем не менее стоит помнить, что благосостояние требует определенных основ, в том числе и макроэкономических. Поэтому каждому важно осознавать, насколько ответственно он должен относиться к уплате налогов.

Для начала давайте разберемся, для чего вообще служат налоги. В первую очередь для обеспечения стабильности экономики, ведь сис­тема налогообложения помогает регулировать потоки денежной массы через доходы и расходы, тем самым влияя на потребление и инвестиции.

Во-вторых, налоги обеспечивают социальную справедливость, позволяя распределить богатство в обществе. К примеру, многие страны используют прогрессивную фискальную шкалу, когда частные лица и компании с высокими доходами отчисляют в казну больше, а иные – с низкими доходами, – соответственно, меньше или получают какие-либо льготы и социальную помощь. К слову, подобную шкалу скоро введут и в Казахстане.

Однако «заигрывать» с этим не стоит. Если, скажем, задрать планку слишком высоко, то предприниматели и граждане начнут уклоняться от уплаты налогов в полной мере, скрывать доходы и искать способы заработка вне контроля государства. В конечном итоге такие действия могут привес­ти к снижению уровня жизни и разрастанию теневой экономики, которая находится вне налогового, а значит, правового поля. Сегодня она составляет около 18%, к 2025 году планируется снизить этот показатель до 15%.

Не менее важным свойством обладает налоговый инструмент в такой сфере, как стимулирование экономического развития, поддержка предпринимательства, инвестиций и инноваций. Что же касается обычных граждан, тут, конечно же, главный вопрос, который они задают: зачем их вообще платить?

Как уже было сказано выше, хочешь жить в цивилизованном обществе – плати. То есть это такая форма взаимодействия между гражданами и государством. Первые платят, второе – обеспечивает.

Речь, естественно, касается базовых потребностей: безопасности – через те же зарплаты сотрудникам МВД или на содержание армии, образования – через строительство новых школ, содержание штата учителей, здравоохранения – путем обеспечения медицинских учреждений оборудованием, лекарствами. А еще необходимо поддержание в надлежащем техническом состоянии инфраструктуры: мостов, дорог, электростанций, водопроводов...

Короче, налоги по своей природе – вовсе не запускание рук в ваш карман, а посильная и приемлемая плата каждого за возможность жить в современном безопасном обществе. Конечно, есть другой вопрос: правильно ли и насколько эффективно бюджетные средства осваиваются в дальнейшем?

В этом, собственно, и есть одна из задач общества – следить за тратами государства и подправлять данный процесс!