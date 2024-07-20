До 5-х Всемирных игр кочевников осталось 50 дней

Этот уникальный праздник спорта и культуры кочевых народов соберет участников и зрителей со всего мира, чтобы отпраздновать древние традиции и современные достижения

Фото: worldnomadgames.kz

Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в городе Астана. На сегодняшний день подтвердили свое участие 89 стран. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 2000 спортсменов. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Генеральным спонсором 5-х Всемирных игр кочевников является ALAGEUM ELECTRIC, а главным партнером – Halyk Bank.

Подготовка к играм выходит на финишную прямую. Организаторы активно готовятся к проведению игр, завершая последние подготовления и обеспечивая комфорт и безопасность для всех участников и гостей. Ведется работа по организации волонтерского движения, логистики и инфраструктуры.

В настоящее время на сайте zakazbiletov.kz доступны билеты на такие соревнования, как қазақ күресі, Алыш қырғыз күресі, Корэш татар күресі, традиционная стрельба из лука, Асык, перетягивание каната, Ордо, Мас-Рестлинг, Кураш, Ашыртмалы Аба Гюреши. Билеты на церемонию открытия, «Кокпар», «Кок Бору», «Байге», «Жамбы Ату», «Тенге Илу», «Аударыспак», «Құсбегілік», «Powerful Nomad» поступят в продажу в начале августа.

Особый интерес вызывают соревнования по традиционной стрельбе из лука и асық ату. На сегодняшний день уже продано 500 билетов на эти мероприятия, что свидетельствует о высоком интересе и популярности этих видов спорта среди зрителей.

Одним из ключевых событий игр станет культурная программа «Караван единства». Этот уникальный проект направлен на демонстрацию культурного богатства и разнообразия кочевых народов. В рамках культурной программы игр «Караван единства» отправился из Жамбылской области, посетив все регионы страны «Караван» отправится в столицу Казахстана.

Становятся известны и спортсмены из Казахстана, участвующие во Всемирных играх кочевников. Спортсмены национальной сборной активно готовятся к важному соревнованию года с целью защиты чести нашей страны.

Всемирные игры кочевников – это уникальная возможность окунуться в мир традиций и спорта, почувствовать атмосферу древних ритуалов и современных достижений. Приглашаем всех желающих присоединиться к этому грандиозному празднику и стать частью истории.