Не сыпьте соль на сердце

Недосол на столе

Почти за 30 лет – с 1990 по 2017 год – уровень потребления соли жителями Казахстана увеличился в полтора раза. Сегодня эта цифра составляет 17,8 грамма в сутки, что превышает рекомендуемую Всемирной организацией здравоохранения норму почти в четыре раза.

– Чрезмерное потребление соли приводит к повышению кровяного давления и является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вы заметили, что в нашей стране «молодеют» болезни сердца, инсульты, инфаркты? В Казахстане­ зарегистрировано почти два миллиона человек, страдающих сердечно-сосудистыми недугами. Это, между прочим, 12 процентов от общего количества населения в возрасте от 35 до 50 лет. Согласно исследованиям, проведенным в 2018-2019 годах, потребление соли казахстанцами почти в четыре раза больше установленной ВОЗ нормы. Скажу больше: показатели нашей страны превышают мировые, – говорит заместитель председателя Национального центра общественного здравоо­хранения Салтанат Назарова.

Эти тревожные звоночки доказывают необходимость внедрения срочных мер по снижению потребления соли и разновидностей ненасыщенных жиров, находящихся в трансконфигурации в рационе казахстанцев. Но как это сделать на фоне переизбытка на современном рынке нездоровых продуктов питания? Возможна ли ликвидация товаров с обилием трансжиров и солей, производимых в промышленных масштабах? Такие вопросы обсудили на экспертной встрече представители Министерства здравоохранения Казахстана, Европейского регионального бюро и штаб-квартиры ВОЗ, Евразийского экономического союза и других структур.

– В мире примерно восемь миллионов смертей вызваны неправильным питанием, два миллиона из которых связаны с чрезмерным потреблением хлорида натрия – основного компонента пищевой соли. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует сократить потребление натрия до двух граммов в сутки (пяти граммов соли в день) и увеличить прием калия минимум до 90 миллимоль в день, – подчерк­нула дие­толог общественного здравоохранения ВОЗ Клэр Фарранд.

Упаковочку покажите

Диетологи, специалисты в области правильного питания неслучайно заговорили о товарах общедоступного потребления. По мнению экспертов, пора обязывать производителей пищевых товаров указывать сведения об объеме имеющейся соли в том или ином изделии или размещать этикетки с предупреждением о вреде чрезмерного потребления этого продукта. Не исключается и законодательный рычаг воздействия.

Такой способ информирования покупателя, по мнению Салтанат Назаровой, позволит потребителю самостоятельно регулировать рацион потребления хлорида натрия. Но воп­рос в том, готовы ли мировые произ­водители, в том числе и казахстанские, менять эти самые рецептуры в угоду здоровья нации? Эта тема, безусловно, требует детального изучения и обсуждения с широким кругом специалистов. Тем более что не у всех изготовителей продуктов и готовой пищи есть возможности и источники для немедленного изменения рецептуры, а компании и фирмы, которые могут это сделать, не всегда открыты к диа­логу и сотрудничеству.

На сегодняшний день поголовная маркировка товаров с указанием информации о количестве или вреде соли, конечно, выглядит немного утопичес­ки, поскольку внедрить такую схему – это еще полдела. Надо контролировать данный процесс на факт исполнения. Как вариант эксперты предлагают подключить сюда клиентов. Но согласится ли потребитель каждый раз писать жалобы по фактам несоблюдения норм? Испугает ли отечественного покупателя этикетка о вреде соли, когда, к примеру, даже изображения изу­родованных лиц не действуют на любителей табачных изделий? Как бы то ни было, проблема есть, и нужны конкретные пути ее решения.

– Ранее в рамках реализации национального проекта «Здоровая нация» разработаны методические рекомендации по содержанию соли в продуктах питания и готовой пищевой продукции, но они носят рекомендательный характер. Сейчас на этапе согласования находится Дорожная карта по профилактике неинфекционных заболеваний на 2024–2025 годы. Проводится информационно-коммуникационная работа по снижению потребления соли. Также привлекаем производителей к процессу добровольного внедрения цветовой индикации на маркировке пищевой продукции для информирования покупателей, – сообщила замес­титель председателя Национального центра общественного здравоохранения.

Осторожно: трансжиры!

Вопрос опасности трансжиров, или трансизомеров жирных кислот (ТЖК), обсуждается экспертным сообществом не первый год. По информации руководителя управления по контролю над техническими регламентами к продовольственным товарам Комитета санитарно-эпидемиологичес­кого контроля Министерства здравоохранения Айгерим Садубаевой, в настоящее время вся масложировая продукция в стране вырабатывается в соответствии с техрегламентом Таможенного союза 024⁄2011, действующим в нашей стране с 2013 года.

В документе определены требования к содержанию транс­изомеров жирных кислот в продуктах переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб, – не более 2% от всего жира в продукте. Ранее допускалось содержание транс­изомеров жирных кислот от 8 до 20%.

– С 1 января 2025 года все виды растительных масел, а также их фракции, предназначенные непосредственно для употребления в пищу человеком и применяемые в качестве пищевого продовольственного сырья, должны соответствовать установленному допустимому уровню содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол. Этот уровень должен быть не более одного миллиграмма на килограмм, – предупредила Айгерим Садубаева, добавив, что специалисты работают над изменением технического регламента на маркировку пищевой продукции.

Планируется установить требования и по указанию в составе пищевой продукции вида применяемого растительного масла. Пока же указывается только информация о том, что растительное масло содержится. Проект изменений уже подготовлен, он прошел процедуру внутригосударственного согласования в странах ЕАЭС.

Лабораторный контроль над количественным содержанием трансизомеров жирных кислот в масложировой продукции в настоящее время проводится несколькими испытательными лабораториями Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля в Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской областях, СКО, ВКО и Алматы. Требуются дальнейшие действия по законодательным мерам вмешательства, оценке и мониторингу содержания ТЖК в поставляемой пищевой продукции и тенденций потребления населением, а также контролю за соблюдением принципов политики и мер регулирования.

Для реализации этих и других задач предстоит дальнейшая работа по улучшению питания, использованию отечественных продуктов, повышению осведомленности населения. Не следует забывать, что обсуждаемая тема требует совместных усилий со стороны государственных органов, производителей продуктов, медицинских организаций и общественности.