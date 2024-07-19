Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота

В Душанбе состоялось 18-ое заседание Межправительственной казахстанско-таджикистанской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством первых заместителей премьер-министров РК и РТ, Романа Скляра и Хокима Холикзода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании обсуждались экономические ситуации в обеих странах, текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, образования и науки, цифровизации и туризма.

Особое внимание было уделено конкретным мерам по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, созданию совместных предприятий и разработке комплексного механизма водно-энергетического сотрудничества для обеспечения водной, энергетической и продовольственной безопасности в Центральной Азии.

Стороны договорились проработать подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота между РК и РТ на 2025-2027 годы в рамках предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан.

В своем выступлении Роман Скляр отметил, что взаимодействие между Казахстаном и Таджикистаном стремительно развивается в духе партнерства и добрососедства, имея большие перспективы для развития двустороннего экономического сотрудничества. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося в прошлом году казахстанско-таджикского бизнес-форума, на котором было подписано 39 коммерческих контрактов.

Роман Скляр выразил уверенность, что принятые решения придадут дополнительный импульс развитию двусторонних отношений по всем направлениям казахстанско-таджикского сотрудничества и укрепят связи между странами. По итогам заседания подписан протокол о реализации достигнутых соглашений.