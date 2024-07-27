Разработан законопроект

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 августа 2024 года. Принятие проекта закона позволит установить справедливый уровень минимальной заработной платы с учетом потребностей работников и их домохозяйств, обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления уровня минимальной заработной платы и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области. Принятие законопроекта не повлечет за собой негативных социально-экономических и⁄или правовых последствий.