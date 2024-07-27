Вводится новое общежитие

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В новом учебном году откроется такой объект на 130 койко-мест. Он предназначен для студентов национальных вузов с педагогическими специальностями. Со­временное общежитие со всеми удобствами было создано путем реконструкции бывшего здания. Строительно-монтажные и отделочные работы завершены. Закуплены необходимая мебель и техника. Объект будет введен в эксплуатацию в августе текущего года, заселение студентов планируется на середину данного месяца.