Вводится новое общежитие
49
В текущем году в Алматы ведется строительство семи общежитий на 4 010 койко-мест за счет частных инвестиций, сообщает пресс-служба МНВО РК.
В новом учебном году откроется такой объект на 130 койко-мест. Он предназначен для студентов национальных вузов с педагогическими специальностями. Современное общежитие со всеми удобствами было создано путем реконструкции бывшего здания. Строительно-монтажные и отделочные работы завершены. Закуплены необходимая мебель и техника. Объект будет введен в эксплуатацию в августе текущего года, заселение студентов планируется на середину данного месяца.