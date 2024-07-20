Кто в ответе за чистоту?

То и дело столичные жители жалуются на уборку мусорных баков и территории, а точнее, на ее фактическое отсутствие. По данным акимата, проблема вызвана сменой компаний, отвечающих за чистоту на конкретных участках. Дело в том, что до 1 июля 2024 года за вывоз мусора в Астане отвечало ТОО «Clean City NC». Но возможностей одной компании на город с населением в 1,5 млн человек было явно недостаточно. Довольно часто поступали жалобы от населения. И потому акимат этой весной провел конкурс, где определил уже несколько поставщиков.

Теперь каждый район города обслуживают разные компании. Пересмотрены также требования по вывозу твердых бытовых отходов. Речь идет о том, что у обслуживающей организации должны быть: свой новый современный автопарк, достаточно контейнеров и квалифицированные специалисты.

По итогам конкурса за уборку ТБО в районе «Сарыарка» отвечает ТОО «Zero Waste», в районе «Есиль» и «Нура» – Taza Zher Capital. На рынке остался и Clean City NC, но теперь он охватывает только один район – «Алматы». Победитель определен также в районе «Байконыр», но к работе он приступит позже, так как приводит в порядок свой автопарк.

– Мы подписали договор с новыми поставщиками, и с 1 июля они приступили к работе, – рассказывает руководитель отдела регулирования твердых бытовых отходов и очистки водной глади управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Айдар Рашид. – Вначале был переходный момент, когда компании знакомились с участками. Сами понимаете, новая техника, обновление контейнеров, площадок. Но сегодня работа стабилизировалась, поставщики выполняют свои обязательства.

На наш вопрос о ситуации во дворах домов по адресам: пр. Абая, 21 и пр. Богенбая, 24⁄1, жильцы которых прислали недавно в редакцию фото переполненных контейнеров, Айдар Рашид пояснил, что проблема была как раз в переходном периоде.

– Эти дома раньше обслуживал Clean City NC, но в связи с переходом прежняя компания оставила участок без уборки. Бывают случаи, когда мусоровозы не могут заехать во двор из-за закрытых шлагбаумов. Но в этом случае мусор должен убрать уже новый поставщик, – говорит руководитель отдела. К слову, действительно, уже вечером того же дня баки по этим адресам были пусты.

Население столицы стремительно растет, возводятся новые ЖК, появляются целые микрорайоны. Справятся ли с растущей нагрузкой нынешние сервисные игроки?

– С приходом новых поставщиков мощности увеличились, – констатирует Айдар Рашид. – У них новые машины, их достаточно для полного обеспечения вывоза ТБО в городе. И согласно договору, компании ежегодно должны обновлять свой автопарк, покупать новый транспорт с расчетом роста численности населения.

По новым правилам обслуживающие организации должны открывать новые абонентские пункты, куда могут обращаться граждане. Также в каждом районе и на участках закреплены инспекторы, которые будут контролировать работу мусоровозов. У акимата есть свои рычаги контроля.

– Работает колл-центр 109 «Айкомек», – продолжает руководитель отдела. – Совмест­но с акима­тами районов мы ежедневно ведем мониторинг: сколько поступило обращений и по какому поводу. Например, по вывозу или по ремонту контейнеров. Реагируем сразу же, направляя запрос ответственной компании, которая приезжает, чтобы исправить ситуацию.

Но и это еще не все. Управление акимата отслеживает передвижение спецтранспорта компаний по городу в режиме онлайн.

– По системе GPS мы видим, когда мусоровоз приезжает на участок, сколько по времени там убирает и куда едет дальше. Мы контролируем график уборки, – добавил Айдар Рашид.

Как же работают новые компании, узнали у одного из поставщиков – Taza Zher Capital. К моменту обращения ТОО работало четвертый день.

– Наша компания создана в этом году, без опыта в сфере вывоза мусора, но у нас есть сот­рудники с большим стажем в данной области, – подчеркнул начальник отдела по производству Taza Zher Capital Канат Жанбалиев.

По его словам, перед участием в конкурсе компания изучила районы города: количество домов, контейнеров, чтобы рассчитать свой штат и нужную технику. Сегодня в их ведении – «Есиль» и «Нура». Районы, в свою очередь, поделены на определенные участки. Действует около 40 маршрутов.

– Сейчас работаем в две смены. Первая группа техники выезжает в шесть часов утра и ведет уборку до двух часов дня. Вторая смена – с 14 до 22 часов. У каждой машины свой маршрут. Конечно, пока вошли в колею, были некоторые заминки, но с каждым днем мы работаем все лучше и лучше, – заверяет специалист.

В автопарке компании имеются около 100 современных мусоровозов 2024 года выпуска экологического класса «Евро-5».

– Транспорта у нас достаточно. Единственное, есть нехватка водителей и работников, – признается Канат Жанбалиев. – Сейчас люди трудятся в две смены, выплачиваем дополнительно за нагрузку. В первую смену выезжает 32 единицы техники, во вторую – восемь. Планируем набрать достаточный штат, чтобы перевести всю работу в одну смену. А во вторую хотели бы работать по проблемным участкам.

Поставлена работа и по контро­лю мусоровозов. За каж­дым участком закреплен инспектор по санитарной очистке.

– Его задача – следить за работой спецтехники, чтобы свое­временно и качественно вывозился мусор. Он взаимодействует с ОСИ, КСК, отрабатывая все заяв­ки по линии 109, – отметил собеседник.

Всего машины Taza Zher Capital каждый день вывозят более 300–350 тонн ТБО. Как отмечает Канат Жанбалиев, соблюдается раздельный сбор и качественная уборка контейнеров. Далее машины направляются на мусороперерабатывающий завод, который находится вдоль шоссе Алаш.

Неоднократно предприниматели поднимали вопрос низкой стоимости услуг мусоровывозящих компаний. И столичный акимат рассматривает возможность поднять тариф на услуги вывоза ТБО.

– Есть нормы накопления твердых бытовых отходов. В связи с этим у нас будет пересматриваться тариф, – поясняет руководитель отдела управления Айдар Рашид. – На сегодня тариф на вывоз мусора в Астане один из самых низких по Казахстану – 390 тенге с физлица в месяц. Выходит, каждый день житель платит за вынос мусора 13 тенге. В Алматы этот тариф равняется 718 тенге, даже в Зыряновске – 750 тенге. А у нас цена не менялась с 2019 года. При этом один мусоровоз стоит 30–40 миллионов тенге, не считая затрат на его обслуживание, зарплаты водителей и рабочих. Поэтому повышение тарифа неиз­бежно, так как это необходимо для качественного обслуживания населения.