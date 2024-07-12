Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ

Образование
123
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

12 июля завершилось основное Единое национальное тестирование. Итоги ЕНТ подвела председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гулзат Кобенова на площадке СЦК, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ЕНТ прошло в электронном формате в 43 пунктах тестирования. Ранее для абитуриентов из 6 регионов, пострадавших от паводков, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, ЕНТ было продлено до 12 июля.

При этом, как и в предыдущие годы, абитуриентам была предоставлена возможность двух попыток сдачи ЕНТ и с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. В текущем году число выпускников школ больше, и 181 тысяча абитуриентов сдавали ЕНТ 326 тысяч раз с учетом двух попыток.

Гулзат Кобенова отметила, что по сравнению с прошлым годом сдавших ЕНТ было на 20 тысяч больше.  

«Это свидетельствует об улучшении демографической ситуации в Казахстане и увеличении спроса на высшее образование. По предварительной информации, пороговый балл набрали около 139 тысяч абитуриентов. Они могут участвовать в конкурсе на присуждение гранта», – сказала спикер.  

Впервые за последние три года выявлен претендент, набравший 140 баллов. Это Жаннұр Еңсебек, выпускник СШ 22 села Карабулак Талгарского района Алматинской области. 139 баллов набрали двое тестируемых: Аяужан Мұратова из ВКО и Нұрболат Жұбатқан из Кызылординской области. Все 3 абитуриента являются выпускниками сельских школ.

716 человек набрали больше 130 баллов.

#Образование #ЕНТ #выпускники

Популярное

Все
Встречает гостей казахский аул
Усилено патрулирование лесных территорий
В рамках акции «Таза Қазақстан» повсеместно проходит Неделя добра
Учить государственный язык в парке приглашают горожан старшеклассники
Как звучит новое слово
Речной патруль: приготовиться к погружению!
Высокая цена беспечности
Культурный диалог между странами и поколениями
Перед сборной стоит задача попасть на зимнюю Олимпиаду
В столице прошла Bozjyra Fashion Week Astana SS 2024
Почти 20 млн тенге перевела мошенникам жительница Актобе
Алимханулы провел дуэль взглядов перед боем за два титула
В Японии законодательно обязали жителей смеяться
Религиозных радикалов задержали в нескольких регионах РК
Хоккейный клуб «Сарыарка» незаконно приобрели в Карагандинской области
Турция намерена стать полноправным членом ШОС
Долги работодателей по заработной плате озвучили в Минтруда
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2024 года №48-НП
Более ста тысяч человек приняли участие в международном фестивале «Театральная Евразия»
Танцуют все!
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев

Читайте также

13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе обр…
Учить государственный язык в парке приглашают горожан старш…
Как звучит новое слово
Олжас Бектенов посетил образовательные объекты в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]