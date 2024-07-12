Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ЕНТ прошло в электронном формате в 43 пунктах тестирования. Ранее для абитуриентов из 6 регионов, пострадавших от паводков, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, ЕНТ было продлено до 12 июля.

При этом, как и в предыдущие годы, абитуриентам была предоставлена возможность двух попыток сдачи ЕНТ и с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. В текущем году число выпускников школ больше, и 181 тысяча абитуриентов сдавали ЕНТ 326 тысяч раз с учетом двух попыток.

Гулзат Кобенова отметила, что по сравнению с прошлым годом сдавших ЕНТ было на 20 тысяч больше.

«Это свидетельствует об улучшении демографической ситуации в Казахстане и увеличении спроса на высшее образование. По предварительной информации, пороговый балл набрали около 139 тысяч абитуриентов. Они могут участвовать в конкурсе на присуждение гранта», – сказала спикер.

Впервые за последние три года выявлен претендент, набравший 140 баллов. Это Жаннұр Еңсебек, выпускник СШ 22 села Карабулак Талгарского района Алматинской области. 139 баллов набрали двое тестируемых: Аяужан Мұратова из ВКО и Нұрболат Жұбатқан из Кызылординской области. Все 3 абитуриента являются выпускниками сельских школ.

716 человек набрали больше 130 баллов.