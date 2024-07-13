Эпос Султана Раева

Султан Раев – писатель, имеющий особое место в литературе не только Кыргызстана, но и Средней Азии и всех тюркских народов. Его первая же книга, сборник рассказов “Пыльные дороги” завоевало внимание литературного сообщества: небольшой сборник из сорока страниц с первых же дней публикации в 1987 году подтвердил рождение нового таланта, твёрдо стоящего на национальной почве, глубоко прочувствовавшего боль и страдания своего народа, обещающего трансформировать эту боль в художественный язык.

В рассказах данного сборника писатель мастерски изобразил образы своих соотечественников, живущих в киргизских аулах, которые не утратили свой национальный характер под натиском современной эпохи и цивилизации. Очень важно, что уже в этом сборнике писатель показал красные линии своей творческой концепции всей своей жизни. В дальнейшем творчестве, будь то в прозе или драме, писатель с помощью киргизского характера отразил наиболее актуальные проблемы своего времени, характерные для конца XX, начала XXI века, подняв в качестве главной темы национальное и человеческое горе. Именно этим Раев в 90-ые годы проявил себя как выдающийся писатель, который живёт проблемами своей эпохи и своего народа. Именно поэтому в творчестве писателя отражены самые острые и насущные проблемы своей эпохи, начиная от простого рассказа и заканчивая статьями и очерками; с помощью своих произведений он пытается раскрыть суть деспотизма и угнетения, создавая художественные характеры, стремящиеся жить свободно и независимо.

​​​​​​​В рассказе “Соцреализм” он раскрывает насколько лживым и искусственным был литературный метод социалистического реализма, являвшийся основным методом советского искусства, а в рассказе “Виновным” описывает каким стараниям подвергли работники НКВД киргизский народ, в пьесе “Плач царицы” изображает многострадальный, но славный путь в борьбе за национальную свободу.

Султан Раев – писатель, успешно применяющий метод эпической прозы, основанный Чингизом Айтматовым, мастерски синтезирующий метод и элементы авангардизма мировой литературы в современную литературу. В творчестве писателя приоритетным является мифопоэтическое толкование реальности.

Общеизвестно, что мифы это – связывающее звено между народом и образцами его глубинного мышления. В мифическом мировоззрении более широко и ярче проявляются ценности народа, его культура, национальное своеобразие, что и составляет общечеловеческий универсализм. Поэтому произведения Султана Раева тоже пропитаны национальной и общечеловеческой универсальностью, что служит основным фактором его известности и в Европе.

Мифопоэтический метод является основным методом повествования всемирно известных писателей Кафки, Джойса, Томаса Манна, Камю, Фолкнера. В литературу Центральной Азии первым данный метод привнёс писатель Чингиз Айтматов. Раев насытил этот метод новыми синтезами и способами выражения. Следует особо отметить, что заслуга Султана Раева в тюркской литературе соразмерна заслуге Акутагавы в японскую литературу.

В своём творчестве Султан Раев как и Р. Акутагава на основе национального характера, национального колорита, национальных особенностей познания мира, создал героев нового времени, которые столкнулись с экзистенциальным положением эпохи, вступивших в конфликт с самим собой.

События в рассказе “Потомки Манас ата” построены на сдаче экзамена по эпосу “Манас” беременной невесткой-студенткой, в чём проявляется уважение духу Манаса. В рассказе ярко проявляется уважение и экзаменатора, и сдающей экзамен к эпическому герою Манасу: в центр рассказа автор располагает национальную духовность Манаса и каждый образ оценивает, исходя из отношения к нему. Героиня рассказа Рисолат в силу бытовых проблем и своего положения не может подготовиться как следует к экзамену, профессор решает поставить ей оценку с учётом её состояния, однако молодая невеста считает для себя позором незнание Манаса, она не хочет впутывать имя Манаса в обман, отказывается принять благодушие со стороны профессора и решает подготовиться к повторному экзамену, несмотря на довольно поздний срок и получить оценку, ответив на все вопросы профессора. Профессор зауважал её и возгордился: Манасы рождаются от таких простых, но гордых женщин.

В рассказе “Горсть земли”мать велит своему ребёнку посыпать свою могилу землёй, привезённую из могилы отца. Здесь горсть земли символизирует целую родину, а женщина перед нашими глазами вмиг превращается из обычной женщины в настоящего ангела, ибо живёт этой верой.

В рассказе “Пятый день недели”, лежащая на смертном одре старуха верит что, умершие в пятницу попадают в рай, принимает за Азраила парня, недавно освободившегося с тюрьмы и взобравшегося к ней в дом для воровства. Парень, взобравшийся в дом с целью украсть что-нибудь, увидев старуху и её состояние, вступает во внутренний конфликт с собой. В мировой литературе внутренний конфликт считается первым шагом к возрождению, перевоспитанию.

В рассказе “Собачий мир” автор использует фольклорный метод перевоплощения. В целом, Султан Раев хорошо знает национальные ценности, в то же время он осведомлён методами и приёмами всемирной литературы, ему удалось мастерски синтезировать эти методы в национальную литературу. Его талант в этом ярко прослеживается в романе “Шторм”.

Роман “Потоп” всецело пропитан мифопоэтикой. В произведении мы встречаем свойственную Чингизу Айматову аллегорико-образную метафору. Поэтический охват романа есть эпический охват: на примере одной семьи обсуждаются проблемы не только одного народа, но и всего человечества. В центре произведения стоят извечные скрытые конфликты человечества: “Может ли человек прожить без Бога?”, “В кого превращается человек без Бога?”, “Отречение от Бога – отречение от человечества”. Потоп – это условная ситуация. Это всего лишь художественная модель, выбранная писателем для передачи своих раздумий о человечестве. Не водная стихия погубит человека, а его грехи. Здесь потоп толкуется как потоп человеческих грехов и страстей.

Этот роман про положение и истину человека, сохранившего свою жизнь на клочке земли, окруженной с четырёх сторон водой, океаном, размышляющем о причинах и последствиях потопа, столкнувшись лицом к лицу с хаосом. Это способ изложения автором его раздумий, боли и горечи о процессе постижения человечеством мира и вселенной. На самом деле шторм это процесс самосознания человека. Писатель передаёт это читателю, материализуя время и пространство. Процесс самопознания это долгий процесс – процесс отрицания и признания. Поэтому нам кажется, будто переживания, размышления, подходы Кхе рассказывают нам о сегодняшних духовных проблемах. Роман рассказывает о потопе и жизни после потопа; мы невольно видим картины современного мира, всё это – материализованная аллегория внутреннего мира. Ибо, в этом заключается цель автора – рассказать о природе человека посредством аллегорического времени и пространства.

За исключением Яна в воспоминаниях Кхе в произведении участвует четыре героя, спасшихся в острове, окружённом со всех сторон водой. Это – Кхе, его жена Ман и двое детей. Воспоминание о Яне является ключом романа, причиной последствий. Поскольку Ян Вулмут отрицает созидательность бога и создаёт искусственного человека. Этух – продукт этих действий, жена Кхе Ман родила его от искусственного эмбриона. Поэтому верующие в бога люди – его враги. Поскольку вера в бога сводит к нулю все его действия, учение. Поэтому нужно избавиться от тех, кто верит в бога. Во время казни последнего верующего в бога – Кхе начинается потоп. Его семья спасается от потопа словно Ной. Память есть связывающая нить между жизнью Кхе до и после потопа. По своей функции Кхе выполняет роль изгнанного из рая Адама: он начинает рассказывать своим детям об аде и рае, мире духов, боге и его силе, божьей милости, милосердии. Он пытается объяснить детям, что бог ниспослал потоп, поскольку человечество, наслаждаясь благами цивилизации, забыло о боге, что это божья кара и наказание. Но дети не признают воспоминания о допотопной высокой цивилизации человечества, наказанной за забвение бога. Они знают лишь после потопную жизнь. А точнее они не верят словам отца о божестве, духе, они выросли благодаря жестокому закону борьбы за выживание, сформировавшееся после потопа. Этими особенностями они напоминают духовный нигилизм, формирующийся у нынешнего поколения. Они не знают всего того, через что прошло человечество, слова отца им кажутся сказкой. Это поколение без прошлого, а значит без духовности. Они не понимают допотопные воспоминания Кхе, они не имеют никаких представлений о луне, солнце, огне, свете в его воспоминаниях. Они верят лишь тому, что видят, живут ради благ. Поэтому когда отец говорит о боге, они говорят ему: “Покажи его”. Поскольку они выросли не верящими тому, что не видели собственными глазами. Кхе не может объяснить, что бог везде, в каждом явлении, в каждом предмете. Он устаёт говорить им о боге. Детям, выросшим без памяти о прошлом, верящим лишь увиденному, тоже надоедают разговоры о боге. Они верят не невидимому Духу, а обозримой Материальности. Дух покидает натуру тех, кто не верит не увиденному глазами, а наружность, покинутая духом, словно душа Этиха и Дуны полностью лишена человечности. Ман не может смириться с жестокостью и животной бездушностью своих детей – она преподносит себя в жертву Великой Воде.

Первые строчки романа “Чего нет, того не станет, что есть – не убудет”, “Что завершается, то возрождается” воплощают в себе основную идею романа. То что у нас внутри не сформировалось из ничего, а то, что есть не исчезнет.

Роман повествует о семье, уцелевшей после потопа. Потоп ещё не утих. Этот остров в любую минуту может поглотить вода. Но почему она поглотила сразу? Почему они остаются живыми на этом клочке земли? Кхе ищет ответы на эти вопросы и находит ответ: всё это благодаря его вере в бога. Однако передастся ли его вера детям? Кхе не потерял веру в бога и после потопа, он желает вселить эту веру и убеждение в детей. Однако Этих и Дуна, познавшие себя после потопа, оценивающие всё исходя из животного инстинкта, полностью лишены человечества. Смогут ли они воссоздать себя в качестве человека в этих условиях? В этом и кроется главная цель произведения. Писатель очень грустно отвечает на этот вопрос: От Этиха и Дуны рождается не человек, а рогатый ребёнок. В мифах дьявол всегда изображается рогатым. В конце произведения ребёнок рождённый от Этиха и Дуны ставит точку человечеству: человек, приравнявший себя к богу и взявший на себя его функцию таким образом завершает свой род.

Кхе приговорён стать жертвой. Сначала Янчи приговаривают его к казни из-за его веры в бога, ему удаётся избежать казни благодаря потопу, но судьбы ему не избежать – после потопа его распяли собственные дети, выросшие безбожниками. Он всего лишь верил в бога. В этом его вина. С его смертью настаёт конец человечеству на земле.

Читая произведение, невольно задаётесь вопросом: “Потоп” был в прошлом или будет в будущем? Произведение о конце или начале? Возможно потоп был в начале жизни и мы дети Этиха и Дуны? Возможно потоп, который мы считаем произошёл в прошлом, произойдёт завтра? Вот такие горькие мысли навевает роман.

Несмотря на то, что в произведении события датированы “2199 годом”, Султан Раев с помощью потопа хочет показать духовную картину человечества. Огорчает то, что предвестники событий, прогнозируемых произойти спустя два века, мы видим уже сегодня, то, что якобы должно произойти в будущем, сегодня мы уже видим среди людей. Уже сегодня мы сталкиваемся с трагедией потопа, задаёмся вопросом “Может ли человечество сохранить себя?” Следовательно, произведение – это не пророчество о потопе спустя два века, а духовный потоп, охвативший всё человечество. А кто или что уцелеет в этом потопе – это зависит от нас, от наших действий в течении этих двух веков. Это горькое и нерадостное заключение произведения заставляет нас насторожиться.

Султан Раев – один из ярких пропагандистов эпоса “Манас”. Он пропагандирует по всему миру этот несравненный эпос и организует различные мероприятия. Он отмечает, что “Манас” – это духовное богатство киргизского народа. В каждом произведении писатель смотрит на события глазами Манаса, изображает их с точки зрения Манаса, оценивает умозаключениями Манаса. Этому свидетельствует каждое его произведение. Исходя из этой мысли, творчество Раева – это стремление к пропаганде духовного богатства этого великого эпоса, вера в необходимость продолжения этого величайшего эпоса в новое время, желание жить как Манас.

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