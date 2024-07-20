В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
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К активистам, волонтерам, госслужащим стали охотнее и чаще присоединяться рядовые граждане. Как отметил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Галым Исаков, работы по санитарной очистке, озеленению и благоустройству в рамках реализации республиканской акции «Таза Қазақстан» проводятся на регулярной основе. Это касается как горожан, так и сельчан. По последним данным, в экологической акции участие приняли более 500 тыс. жамбылцев.