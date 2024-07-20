В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона

Благодаря им от мусора очищена значительная территория, охватывающая железнодорожный и автовокзалы, а также автобусные парки, топливно-энергетические комплексы, ряд лечебных центров, учебных заведений, малых и средних предприятий. Большое внимание уделено каналам и арыкам, многие из которых долгое время находились в запущенном состоянии. При помощи спецтехники очищено 818 км водных артерий региона. Также приведено в порядок 125 тыс. дворов и 4,5 тыс. км дорог.

Галым Исаков отметил важность озеленения населенных пунктов. Ведь не секрет, что увеличение числа деревьев влечет за собой повышение качества жизни людей, улучшение их психологического благополучия, сохранение экологического равновесия, снижение температуры воздуха, что особенно актуально для одного из жарких регионов страны. Уже высажено около 60 тыс. саженцев. Также проведена санитарная обрезка 2,4 тыс. деревьев и осущест­влен полив зеленых насаждений на территории общей площадью 455 тыс. кв. м.

Кроме того, на постоянной основе проводится уборка территории 60 историко-культурных памятников и 143 парков и скверов. В работе используется не только ручной труд, задействовано 910 единиц техники. Всего с очищенных участков вывезено около 12 тыс. тонн мусора.

Ранее аким области Ербол Карашукеев поручил в рамках акции «Таза Қазақстан» раз в две недели проводить мониторинг всего региона. Так, недавно был выявлен ряд недоработок в Жамбылском, Жуалынском, Меркенском, Мойынкумском и Кордайском районах, а также в городах Шу, Жанатасе и Каратау.

– Работа в населенных пунктах должна проводиться в соответствии с требованиями. А для этого, как уже говорилось прежде, акимы должны часто посещать села, чтобы следить за порядком на местах, – резюмировал глава региона.