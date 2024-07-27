Превращая мусор в… киловатты

Как сообщил исполнительный директор ТОО «ADC Taza А’Lem» Ерлан Дуйсебаев, объект планируется ввести в строй к концу следую­щего года. На предприятии наладят полный производственный цикл, откроют 160 рабочих мест. Мощность переработки мусора составит 350 тыс. тонн в год, путем сжигания отходов будет вырабатываться электроэнергия.

Стоимость проекта – 32,6 млрд тенге, из которых 70% – заемные средства Фонда развития промышленности Казахстана, остальной объем – капиталовложения инвесторов. Завод строят рядом с действующим санитарным полигоном – необходимое сырье всегда рядом в любом количестве. Помимо бытовых отходов, здесь будут принимать крупногабаритные стройматериалы, железобетонные изделия.

Как заверили инвесторы, на объекте предполагается использование современных технологий, полностью исключающих вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, будут действовать правила «нулевого» захоронения вторсырья.

Как отметил заместитель председателя правления АО «Жасыл Даму» Нуржан Кабдолданов, Правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Общий объем средств, выделяемых через АО «Фонд развития промышленности», составил порядка 185 млрд тенге. Согласно условиям, ставка вознаграждения – 3%, сроки предоставления займов – от трех до 15 лет. На данный момент Министерством экологии и природных ресурсов рассмотрено 30 инвестиционных проектов, в том числе по строительству завода ТОО «ADC Taza А’Lem».

Остается добавить, что, по данным местных властей, на территории Алматинской области ежегодно образуется около 440 тыс. тонн мусора. Вдобавок немалый объем ТБО вывозят сюда же из Алматы. Из этого количества лишь 20% идет на сортировку и переработку, остальное гниет на мусорных полигонах.

Как ожидается, запуск вышеуказанного завода позволит улучшить тяжелую экологическую ситуацию в регионе, в частности, сократить число стихийных свалок.