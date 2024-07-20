«Цифра» на службе у недропользователей

С начала года в Казахстане действует открытая цифровая база данных геологической информации. В ее основу на первоначальном этапе легли систематизированные электронные копии всех первичных и вторичных документов. А главное – они стали открытыми для инвес­торов и бизнесменов, заинтересованных в освоении недр.

– Так называемый Нацио­нальный банк данных минеральных ресурсов (НБД) создан для повышения гео­логической изученности территории Казахстана и привлечения инвестиций в геологоразведку. В рамках исполнения поручения Главы государства по итогам расширенного заседания Правительства от 14 июля 2022 года Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленнос­ти разработана Единая платформа нед­ропользователей minerals.gov.kz (ЕПН minerals.gov.kz. – Прим. авт.). Она предназначена для публикации векторных слоев общегео­графического содержания и оказания государственных услуг, – отмечает вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова. – Потенциальные недропользователи (инвесторы) получают полную картину о запрашиваемом участке, начиная от инфраструктуры, заканчивая геологическими и геофизическими отчетами.

ЕПН minerals.gov.kz поз­воляет автоматизировать функции заинтересованных государственных органов и ведомств, а также упрощает и ускоряет процедуры получения лицензий для разведочных или добычных работ. Для этого в электронный формат переведен ряд бизнес-процессов и государственных услуг.

К примеру, теперь возможны онлайн-заключение дополнительного Соглашения об изменении контракта на недропользование, выдача лицензии в рамках перехода на лицензионный режим нед­ропользования, получение лицензий на геологическое изучение недр и использование пространства недр. Также удаленно выдаются и переоформляются геологические и (или) горные отводы, разрешения на временный вывоз геологических проб в рамках Таможенного союза, принимаются отчеты о выполнении лицензионных⁄контрактных условий.

– Это соответствует мировым трендам в области цифровизации государственного управления и упрощения доступа к информации. Введение ЕПН позволяет автоматизировать многие процессы, обеспечивая более оперативное и эффективное предоставление услуг потенциальным инвесторам. Кроме того, усилен контроль над предоставлением права нед­ропользования, в том числе посредством цифровизации процедур и предоставления в рамках НБД открытого дос­тупа к сведениям о времени поступления заявок, их рассмотрении, отказе и другой информации, предусмотренной Кодексом «О недрах и нед­ропользовании», – пояснила Жаннат Дубирова.

Теперь потенциальные инвесторы могут просматривать интерактивные карты, на которых отмечены блоки, доступные для подачи заявлений на их разведку или добычу ТПИ, и слои различной геологической информации, в том числе участков оборонного и национального назначения, водных ресурсов, охраняемых и других ранее запрещенных территорий.

Автоматизирована проверка выбранных участков на наложение слоев общегеографического содержания, а также получение уведомлений от госорганов. Предусмотрено автоматизированное рабочее место для согласования⁄отказа заявлений недропользователей, подписания уведомлений, документов и лицензий, ведения их реестра, отправки уведомлений недропользователям через БИН для департамен­та недропользования Министерства промышленности и строительства РК.

Разработаны автоматизированные рабочие места для загрузки и редактирования вторичных геологических отчетов в тестовом режиме, а также функционал подачи заявлений на участие в аукционе. Платформа позволяет предоставлять две госуслуги: подавать заявления на разведку и на добычу ТПИ.

Хорошим подспорьем для бизнеса является интеграция различных функций и сервисов на ЕПН minerals.gov.kz. В одном месте собраны государственные базы данных юридических и физических лиц, «Е-лицензирование» и ряд информационных систем.

По словам вице-министра, на сегодняшний день Национальная геологическая служба передала в АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары» для размещения на minerals.gov.kz 109 552 контура геолого-гео­физической изученности, к которым привязано 56 180 структурированных электронных версий вторичных геологичес­ких отчетов. Таким образом, к сегодняшнему дню выполнена пятая часть от общего объема работ.

– Продолжается оцифровка первичной геологической информации, хранящейся в региональных фондах Комитета геологии. Доступ к геологической информации расширится, а это, безусловно, важно для принятия инвестиционных решений, – отмечает спикер.

В нынешнем году платформа перейдет с монолитной на микросервисную модель архитектуры. Вместе с тем появятся новые удобные интеграции, например, с банками второго уровня в части передачи документов (представление обеспечений), взаимодействие с Е-qazyna по аукционам при выдаче лицензий, а со SmartBridge – в части возможности QR-подписания. Объединение с информационной системой «Мониторинг» поз­волит в оперативно конт­ролировать сроки оказания государственных услуг.

На сегодняшний день, по данным Министерства промышленности и строительства, интерес к платформе растет: на ней авторизованы 3 567 пользователей, из них 1 219 учетных записей зарегист­рировано через ЭЦП.

С момента запуска ЕПН minerals.gov.kz принято 1 904 электронных заявления на разведку и 61 – на добычу. Выдано 456 лицензий на разведку ТПИ и одна – на их добычу. Остальным заявителям либо отказано, либо ими самими отозваны заявки.

Как подытожила Жаннат Дубирова, внедрение minerals.gov.kz ципозволило решить ряд проб­лем в недропользовании. Теперь существенно упрощен процесс подачи заявлений на получение лицензий, обеспечена прозрачность при определении приоритетности представленных заявлений. Снижено избыточное использование бумажной документации.

Стал возможен сбор данных из различных источников для проверки наложения слоев географического содержания. Ускорено предоставление государственных услуг, особенно выдачи лицензий. Аукционы на получение права недропользования переведены в электронный формат.

Платформа будет развиваться и совершенствоваться, расширяя цифровые сервисы для взаимодействия с потенциальными и действующими инвесторами-недропользователями.