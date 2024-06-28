Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
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Алмасбек Абсадык, профессор Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынулы
Кушмурун – одна из живописных исторических местностей Костанайской области. Ее название образовалось от названия озера Кушмурун (Qūsmūryn), которое по объему воды принадлежит к числу крупнейших водных бассейнов Казахстана. В летнее время при приближении к озеру Кушмурун степной пейзаж меняется. Воздух становится чистым, луга покрыты зеленой сочной шелковистой травой, вокруг озера – березовые рощи. Степная река Убаган, питаясь водами Кушмуруна и набирая силу, несет свои воды в Тобол.