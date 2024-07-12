Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию

Международное сотрудничество
155
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин встретился с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ходе беседы стороны «сверили часы» по вопросам казахско-грузинского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и туристической сферах, а также провели углубленный обмен мнениями о перспективах его дальнейшего развития.

Отдельное внимание было уделено вопросам увеличения грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. 

Посол проинформировал грузинскую сторону о происходящих социально-экономических реформах в Казахстане, государственных программах по развитию транспортных и туристических секторов. Грузинские компании были приглашены к более активному участию на казахстанском рынке путем вложения инвестиций и создания совместных предприятий в перспективных областях.

В свою очередь Л. Давиташвили отметил, Казахстан является дружественным и надежным партнёром Грузии. По грузинской статистике, товарооборот за прошлый год между двумя странами вырос в 2,7 раз, превысив 735 млн долларов США. Таким образом, Казахстан – сегодня 8-й крупнейший торговый партнёр Грузии.

«Туризм является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества. Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию. В 2023 году эта цифра увеличилась на 40% и достигла 167 тысяч человек. Динамичному росту туристического потока между двумя странами способствует 36 прямых еженедельных авиарейса из пяти городов Казахстана в три крупные города Грузии», - говорится  в сообщении.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении и углублении двусторонних связей во всех взаимовыгодных сферах, договорились обсудить актуальные вопросы в ходе очередного заседания межправительственной комиссии, которое состоится в Астане в ближайшее время.

#казахстан #туризм #дипломаты #Грузия

Популярное

Все
Встречает гостей казахский аул
Усилено патрулирование лесных территорий
В рамках акции «Таза Қазақстан» повсеместно проходит Неделя добра
Учить государственный язык в парке приглашают горожан старшеклассники
Как звучит новое слово
Речной патруль: приготовиться к погружению!
Высокая цена беспечности
Культурный диалог между странами и поколениями
Перед сборной стоит задача попасть на зимнюю Олимпиаду
В столице прошла Bozjyra Fashion Week Astana SS 2024
Почти 20 млн тенге перевела мошенникам жительница Актобе
Алимханулы провел дуэль взглядов перед боем за два титула
В Японии законодательно обязали жителей смеяться
Религиозных радикалов задержали в нескольких регионах РК
Хоккейный клуб «Сарыарка» незаконно приобрели в Карагандинской области
Турция намерена стать полноправным членом ШОС
Долги работодателей по заработной плате озвучили в Минтруда
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2024 года №48-НП
Более ста тысяч человек приняли участие в международном фестивале «Театральная Евразия»
Танцуют все!
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев

Читайте также

Олжас Бектенов и Абдулла Арипов посетили объекты транспортн…
Культурный диалог между странами и поколениями
Памятник домбре установили в Турции
Какие казахстанские компании представлены на выставке «ИННО…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]