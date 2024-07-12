Посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин встретился с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ходе беседы стороны «сверили часы» по вопросам казахско-грузинского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и туристической сферах, а также провели углубленный обмен мнениями о перспективах его дальнейшего развития.

Отдельное внимание было уделено вопросам увеличения грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Посол проинформировал грузинскую сторону о происходящих социально-экономических реформах в Казахстане, государственных программах по развитию транспортных и туристических секторов. Грузинские компании были приглашены к более активному участию на казахстанском рынке путем вложения инвестиций и создания совместных предприятий в перспективных областях.

В свою очередь Л. Давиташвили отметил, Казахстан является дружественным и надежным партнёром Грузии. По грузинской статистике, товарооборот за прошлый год между двумя странами вырос в 2,7 раз, превысив 735 млн долларов США. Таким образом, Казахстан – сегодня 8-й крупнейший торговый партнёр Грузии.

«Туризм является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества. Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию. В 2023 году эта цифра увеличилась на 40% и достигла 167 тысяч человек. Динамичному росту туристического потока между двумя странами способствует 36 прямых еженедельных авиарейса из пяти городов Казахстана в три крупные города Грузии», - говорится в сообщении.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении и углублении двусторонних связей во всех взаимовыгодных сферах, договорились обсудить актуальные вопросы в ходе очередного заседания межправительственной комиссии, которое состоится в Астане в ближайшее время.