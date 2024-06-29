Строительные рынки переезжают за город

Высокий капитальный забор из шлакоблока, массивные ворота. Первые предприниматели, обустраивающиеся на площадке по торговле пиломатериалами и древесиной «Сол­түстік-2», оценивают условия, в которых им предстоит работать.

Новый рынок расположился вдоль окружной трассы за мик­рорайоном «Бозарық». Территории в 5 га достаточно, чтобы свой товар смогли разместить два десятка предпринимателей.

– Условия хорошие, подъездные пути, нет проблем с подключением к электроэнергии, – делится первым впечатлением индивидуальный предприниматель, представившийся Сакеном. – Все хорошо. Только вот всех нас беспокоит вопрос: при­едут ли сюда покупатели? Расположились далеко от строящихся жилых массивов. А люди привык­ли, что все необходимое можно было купить в непосредственной близости от места стройки.

Советник акима Шымкента, еще недавно работавший акимом Абайского района Шымкента, Бухарбай Парманов, даже не сомневается, что покупатели будут. Именно он первым поддержал идею акима Шымкента Габита Сыздыкбекова собрать все рынки по продаже строительных материалов на одной площадке, переместив их на окраину города.

– Это ненормально, когда пес­ком, гравием, цементом торгуют вдоль городских трасс, – считает Бухарбай Парманов. – Тут же изготавливают шлакоблоки, ворота и ограждения из металла, продают арматуру и трубы, пилят доски. Есть те, кто располагает такие торговые «пятаки» на земле, предназначенной под строительство коммерческих объектов или индивидуальное жилищное строительство. Это придает неопрятный вид городу, служит источником загрязнения, к тому же такая торговля незаконна по своей сути, потому что ведется в неустановленных местах.

За десятилетия в Шымкенте сформировалась целая сеть таких объектов. Есть участки в городе, где подобные рынки следуют один за другим, занимая огромные площади. Только вдоль улицы Сырым батыра образовалось более десятка торговых точек, на которых пять предпринимателей годами торговали древесиной. Часть из них уже переехала, остальные готовятся к передис­локации на новое место.

А вот торговля инертными материалами на этой же улице по-прежнему ведется. Делают это, что называется, непосредственно с земли. Огромные кучи песка, гравия, клинца, щебенки лежат под открытым небом. Такие торговые места не имеют абсолютно никакого ограждения, вызывая недовольство местных жителей, вынужденных дышать пылью, которая разлетается окрест при малейшем дуновении ветра.

Да, когда люди только обживали эти территории, строили дома и хозяйственные помещения, близость рынков по продаже строительных материалов была всем на руку. Сегодня же никто из живущих поблизости горожан не хочет такого неприятного соседства, беспокоясь о здоровье семьи и санитарном состоянии близлежащей территории.

– С первых дней нового года мы начали работу по переносу рынков строительных и инерт­ных материалов за черту города, – рассказывает Бухарбай Парманов. – Посчитали, сколько всего индивидуальных предпринимателей заняты в этой сфере. Изучили специфику их торговли и производства. И уже исходя из полученных данных, искали выход. В итоге пошли по пути создания единого рынка по торговле пиломатериалами и древесиной и промышленной площадки, которая объединит производителей шлакоблоков и металлоконструкций, продавцов инертных материалов и изделий из металла. То есть человек в одном месте может все это закупить. Согласитесь, удобно для тех, кто строится. Со временем горожане привыкнут. И, главное, Шымкент станет чище и уютнее.

Учитывая, что Шымкент развивается на северо-запад, основная часть стихийных площадок по торговле строительными и инерт­ными материалами оказалась на территории Абайского района. По информации главного специалиста Абайского районного акимата Нурлана Торебекова, в целом по городу 22 индивидуальных предпринимателя занимаются продажей инертных материалов, порядка 25 организовали мини-цеха под открытым небом по производству шлакоблоков. Примерно столько же специализируются на продаже изделий из металла и изготовлении металлоконструкций. На приеме черного и цветного металла зарабатывают более 30 бизнесменов.

Отныне все они соберутся на одной торгово-производственной площадке, под создание которой выделили 77 га территории в мик­рорайоне «Алтын төбе» за мостом через реку Бадам. Земля эта частная, за торговое место придется платить. Торговцев уверяют, что арендная плата будет умеренной, а первые три месяца, пока покупатели проторят дорожку, и вовсе будут для бизнесменов бесплатными. Такая договоренность достигнута между акиматом и собственником земли.

Не осталась в стороне городская власть и от решения вопросов, связанных с подключением коммунальных услуг. Помимо разъяснительно-информационной работы, предполагавшей встречу и беседу с абсолютно каждым торговцем и производственником, местные исполнительные органы взяли на себя обеспечение инженерной инфраструктурой. Так что вместе с арендой земли предприниматели получат доступ к коммунальной инфраструктуре.

– Несмотря на то что есть возможность первое время размещаться на площадках бесплатно, невзирая на невысокую стоимость аренды, все равно многие не хотят переезжать, – говорит Нурлан Торебеков. – Есть сопротивление со стороны некоторых торговцев. Они опасаются потерять клиентов. Но все равно придется переезжать. Недопустимо торговать пес­ком и песчано-гравийной смесью под окнами городской больницы, а сейчас именно так и происходит. Это ненормально, когда рядом с жилыми массивами продают инертные материалы. Такого не встретишь ни в одном городе. И в Шымкенте тоже такого больше не будет. Ликвидация стихийных рынков является час­тью общей программы по благоустройству мегаполиса.