У доброго хозяина и озеро икру мечет

Не хлебом единым

Костанайская область, испокон веков считающаяся житницей рес­публики, проделав за последние годы колоссальную работу по диверсификации экономики, получила еще один статус – цент­ра казахстанского автомобилестроения.

В принципе в 2003-м году мало кто верил в успех создания на базе бывшего Костанайского дизельного завода производства по выпуску отечественной сельхозтехники. Еще меньше доверия вселяли открывшиеся почти десятью годами позже цеха по сборке иностранных легковых автомобилей.

Но время шло, модельный ряд пополнялся, ширилось производство. И кто бы мог подумать, что когда-нибудь два костанайских ­автозавода станут не только самыми крупными, но и самыми перспективными в стране? Ведь сегодня больше половины автомобилей, выпускаемых в Казахстане,­ сходят с конвейера именно костанайского автозавода.

Планы по развитию машиностроения в регионе амбициозны. Помимо того, что заводы в этом году намереваются увеличить сборку легковых автомобилей до 95 тыс. единиц, а также выпустить 2,5 тыс. тракторов и 233 комбайна, в ближайшей перспективе будет расширена номенклатура продукции.

– В сфере машиностроения осуществляются пять инвестиционных проектов, – сообщил руководитель управления предпринимательства и инновационного развития акимата Костанайской области Назарбек Конкабаев. – Три объекта начнут действовать в конце нынешнего лета на базе ТОО «СарыаркаАвто­Пром». Это цех окраски пластика проектной мощностью 64 тысячи комплектующих в год и стоимос­тью 6,7 миллиарда тенге. Почти вдвое дешевле, а именно в 3,7 миллиарда тенге, обойдется проект по организации производства автомобилей «Skoda», где ежегодно планируется выпускать по 15 тысяч машин. Третий проект – «Организация производства автомобилей «Hongqi» стоимостью 1,3 миллиарда тенге и проектной мощностью 5 тысяч авто в год.

Также, по словам главы областного управления предпринимательства и инновационного развития, в Костанае ведется строи­тельство завода по выпус­ку вагонных железнодорожных пружин, ежегодная проектная мощность которого составит 10 тыс. вагонкомплектов.

Но, пожалуй, ключевой проект в секторе автомобилестроения – строительство автозавода «KIA» полного цикла, способного ежегодно выпускать по 70 тыс. авто.

Объем инвестиций в проект достиг 90 млрд тенге. На текущий момент завершены работы по забивке свай. Ведется заливка фундамента и монтаж металлоконструкций. Сборка автомобилей «Sportage», «Cerato», «Sorento» здесь будет осуществляться мелкоузловым методом.

А вот автокомпоненты для нужд отечественных автомобилестрои­телей будут изготавливаться в единственном в стране Локализационном центре, возведение которого стартовало в Костанае в начале текущего года. Здесь наладят выпуск сидений, систем отвода выхлопных газов, пластиковых элементов кузова, а также электрических жгутов. В общем, похоже, машиностроение всерьез и надолго обосновалось в структуре экономики Костанайской области.

Центр литейной промышленности

Не менее перспективной местным властям видится и горно-металлургическая отрасль, занимающая сегодня 14% в промышленном секторе и превышающая фактический объем прошлого года практически на треть. Столь мощному прорыву способствуют инвестиционные проекты. И хотя в нынешнем году к запуску их, как уже было сказано выше, запланировано всего три, но даже столь небольшое количество привлечет в экономику региона почти 1,5 трлн инвестиций.

Итак, самый крупный проект принадлежит рудненскому гиганту: АО ССГПО намеревается построить завод горячебрикетированного железа стои­мостью 920 млрд тенге.

По мнению отраслевых экс­пертов, появление такого вида продукции в группе металлизированных промышленных товаров в значительной степени ограничит импорт промежуточного сырья в закупках отечественных производителей металлургического кластера, что позволит диверсифицировать экономику не только костанайского региона, но и Казахстана в целом.

Второй проект – строительство предприятия по выпуску стальной заготовки – реализуется еще одним крупным инвес­тором – ТОО «ЕвразКаспианСталь», специализирующимся на производстве мелкосортного проката. В этот проект, предусматривающий локализацию производства арматурного проката, вложено 292,5 млрд тенге. При этом планируется значительно – до 97% – увеличить отечественное содержание конечного продукта и освоить выпуск новых видов продукции, таких как катанка, проволока и других.

Ну а третий проект долгосрочный, его реализация рассчитана на несколько этапов. В текущем году будет запущен завод чугунного литья, где будут отливать блоки цилиндров и картеры мос­та для грузовой техники. Мощность производства – 45 тыс. тонн отливок в год. Завод обойдется инвесторам в 78,2 млрд тенге.

Технология производства заключается в литье деталей из серого чугуна, оно будет ориентировано на выпуск чугунных изделий для двигателей внутреннего сгорания и компонентов ведущих мостов. Это будет первым этапом. Запуск второго и третьего – «Завод по производству главных передач ведущих мостов» и «Углубление локализации производства балок» – запланирован на 2025 год.

Стоит отметить, что с запуском завода главных передач в К­останае будет освоена новая технология – механическая обработка деталей шестерни и тел вращения.

Третий и завершающий этап, направленный на углубление локализации производства балок, позволит расширить номенклатуру выпускаемых изделий с 11 до 24 типов.

В общем, если все сложится так, как запланировано, при запуске этих трех проектов Костанайская область обзаведется еще одним статусом – центра литейной промышленности РК.

Природные ресурсы в помощь

Впрочем, несмотря на вполне завидные перспективы, руководство региона считает, что местный потенциал используется не в полную силу. Область – кладезь полезных ископаемых и природных ресурсов. А значит, сама судьба велела развивать новые направления, используя диверсификацию для ускоренного развития экономики.

– Рассматривая внешнюю торговлю только со странами ближнего зарубежья, можно увидеть такую картину: в Костанайскую область завозится немало различных стройматериалов – строительные блоки, кирпичи, керами­ческие плитки, плиты из древесины, ­цемент и тому подобное. Какая часть этой продукции «оседает» внутри региона, какая идет транзитом, необходимо изу­чать. Мы знаем, что потребность в материалах в разгар летнего строи­тельного сезона очень высока, поскольку ежегодно темпы строи­тельства у нас растут, – отмечает аким Костанайской области Кумар Аксакалов. – В нынешнем году планируем сдать порядка 500 тысяч квадратных мет­ров жилья. И если бы многое из того, что завозится, производилось в облас­ти, наши предприниматели могли бы сэко­номить.

Одним из новых направлений диверсификации экономики руководству области видится рыбоводство. В регионе имеется более 380 водоемов, пригодных для разведения рыбы. К тому же первый успешный опыт в этом направлении уже есть: совсем недавно в городе Тобыле запущена в эксплуатацию ферма по разведению осетровых в закрытой водной среде. Аналогов этой инициативе нет во всем северном Казахстане.

– В семи бассейнах из икры, приобретенной в Астрахани, выращивается около пяти тысяч мальков осетровых пород. Всего же, включая различные гибриды, в мальковом цехе сегодня выращивается свыше 20 тысяч мальков. Закуплено и установлено оборудование для переработки рыбы. Смонтировано холодильное и торговое оборудование. Планы по дальнейшему развитию предприятия включают строительство фермы, где с целью увеличения ассортимента свежей рыбы ценных пород будет выращиваться форель, семга, пелядь, – рассказывает директор ТОО «Костанайский осетр» Валентин Ищенко.

Несмотря на то, что предприя­тие еще совсем молодое, перс­пективы его развития обусловлены далеко идущими планами. В ближайшем будущем здесь намереваются выращивать рыбу в садковых линиях. Для этого нужны глубокие водоемы.

Правда, пока ничего подходящего не находится, несмотря на то, что в области необходимые водоемы имеются. Оказалось, все глубокие озера уже давно заняты. Правда, активной деятельности на них не наблюдается.

– Понабрали озер и не занимаются ими. Поставили себе планы минимальные, и все те, кто должен контролировать дея­тельность этих арендаторов, соглашаются с их отчетами на бумаге, – констатировал Кумар Аксакалов. – Никто не задумывается о том, что отчет должен подтверждаться соответствую­щей работой. Вот произвели рыбу, она ж должна появиться на прилавках, мы должны убедиться, что она действительно есть. А где рыбопитомники? Почему наши рыбоводческие предприятия должны в других областях и даже странах закупать мальков? Это к нам с нашими возможностями должны приезжать! А у нас нет полного цикла. Даже те питомники, которые работают, завозят икру извне.

Выходит, ресурсы, которые нам дала природа, не используются в полной мере. Арендаторы просто талоны продают рыбакам и отдыхающим, а производством рыбы никто не занимается. Более того, выяснилось, что полномочий контролировать деятельность арендаторов озер де-юре нет ни у одного госоргана!

В итоге глава области рекомендовал заинтересованным территориальным организациям выйти с предложениями в отрас­левое министерство о внесении поправок в некоторые НПА.