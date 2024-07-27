Придомовая территория стала уютным двориком Таза Казахстан 27 июля 2024 г. 1:30 1 Николай Николаев Участница программы «Бюджет народного участия» алматинка Наталия Лазарева стала одной из победительниц городского конкурса в номинации «Лучший двор». фото предоставлено пресс-службой городского акимата В мае этого года благоустроенное по ее задумке придомовое пространство превратилось в уютный дворик, вызывающий восхищение и зависть у жильцов окрестных домов. Однако подлинно народное признание творческая инициатива алматинки получила после видеосюжета, распространенного в социальных сетях. Кстати, она была не одинока в своих замыслах. Идея о благоустройстве своего двора у местных домовых активистов зародилась четыре года назад. Наталию поддержали соседи и с той поры приступили к воплощению мечты в реальность. Начали с озеленения: в 2020 году обустроили газон, выложили бордюры для миксбордера. Далее, почувствовав азарт от осуществления собственных замыслов, воспользовались программой «Бюджет народного участия». Как рассказала Наталия Лазарева, она составила план, в котором предусмотрела альпийскую горку с водопадом. Создала эскиз двора, изобразила то, что хотела бы видеть, и заявка была одобрена. По заказу акимата Алмалинского района в 2023 году компанией-подрядчиком во дворе было смонтировано освещение, уложено резиновое покрытие, обустроена та самая альпийская горка. Появилась брусчатка, был озеленен двор, установлены малые архитектурные формы (МАФ). Обустроили здесь и систему автоматического полива. В нынешнем году жильцы приняли участие в конкурсе «Лучший двор, палисадник, сотрудник коммунальной службы», посчитав, что у них действительно самое лучшее придворовое пространство. В итоге стали победителями. На выигранный сертификат в 500 тыс. тенге было решено купить оборудование для ухода за территорией. Следует пояснить, что конкурс «Лучший двор, палисадник, сотрудник коммунальной службы» был объявлен в апреле и проходил в рамках кампании «Алматы – наш общий дом» и республиканской акции «Таза Қазақстан». На днях алматинец Владислав Притуляк опубликовал у себя на странице в Instagram видео. По его словам, он нашел самый красивый двор в Алматы. Не удивительно, что им оказался двор Наталии Лазаревой, благоустроенный по программе «Бюджет народного участия». Данная публикация вызвала сотни восхищенных комментариев в сети. Горожане по такому же примеру могут украсить и благоустроить свой двор: в 2024-м на «Бюджет народного участия» в Алматы выделили 18,8 млрд тенге, это на 5,8 млрд тенге больше, чем в году прошлом. Жители Алматы вправе предложить и реализовать 364 проекта по благоустройству дворов, общественных пространств, созданию спортивных и игровых площадок, других мест коллективного отдыха. Помимо программы «Бюджет народного участия», в рамках дальнейшего улучшения эстетического облика мегаполиса маслихат Алматы утвердил новые правила благоустройства. Как было заявлено руководителем управления развития коммунальной инфраструктуры Дулатом Ашкеновым, принятие правил – важный шаг в рамках акции «Таза Қазақстан», направленной на улучшение экологической обстановки и благоустройство городской территории. #конкурс #акция #экология #Таза Қазақстан #Лучший двор