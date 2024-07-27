Придомовая территория стала уютным двориком

Таза Казахстан
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Николай Николаев

Участница программы «Бюджет народного участия» алматинка Наталия Лазарева стала одной из победительниц городского конкурса в номинации «Лучший двор».

фото предоставлено пресс-службой городского акимата

В мае этого года благоустроенное по ее задумке придомовое пространство превратилось в уютный дворик, вызывающий восхищение и зависть у жильцов окрестных домов. Однако подлинно народное признание творческая инициатива алматинки получила после видеосюжета, распространенного в социальных сетях.

Кстати, она была не одинока в своих замыслах. Идея о благоустройстве своего двора у местных домовых активистов зародилась четыре года назад. Наталию поддержали соседи и с той поры приступили к воплощению мечты в реальность.

Начали с озеленения: в 2020 году обустроили газон, выложили бордюры для миксбордера. Далее, почувствовав азарт от осуществления собственных замыслов, воспользовались программой «Бюджет народного участия».

Как рассказала Наталия Лазарева, она составила план, в котором предусмотрела альпийскую горку с водопадом. Создала эскиз двора, изобразила то, что хотела бы видеть, и заявка была одобрена. По заказу акимата Алмалинского района в 2023 году компанией-подрядчиком во дворе было смонтировано освещение, уложено резиновое покрытие, обустроена та самая альпийская горка.

Появилась брусчатка, был озеленен двор, установлены малые архитектурные формы (МАФ). Обустроили здесь и систему автоматического полива.

В нынешнем году жильцы приняли участие в конкурсе «Лучший двор, палисадник, сотрудник коммунальной службы», посчитав, что у них действительно самое лучшее придворовое пространство. В итоге стали победителями. На выигранный сертификат в 500 тыс. тенге было решено купить оборудование для ухода за территорией.

Следует пояснить, что конкурс «Лучший двор, палисадник, сотрудник коммунальной службы» был объявлен в апреле и проходил в рамках кампании «Алматы – наш общий дом» и республиканской акции «Таза Қазақстан».

На днях алматинец Владислав Притуляк опубликовал у себя на странице в Instagram видео. По его словам, он нашел самый красивый двор в Алматы. Не удивительно, что им оказался двор Наталии Лазаревой, благоустроенный по программе «Бюджет народного участия».

Данная публикация вызвала сотни восхищенных комментариев в сети. Горожане по такому же примеру могут украсить и благоустроить свой двор: в 2024-м на «Бюджет народного участия» в Алматы выделили 18,8 млрд тенге, это на 5,8 млрд тенге больше, чем в году прошлом.

Жители Алматы вправе предложить и реализовать 364 проекта по благоустройству дворов, общественных пространств, соз­данию спортивных и игровых площадок, других мест коллективного отдыха.

Помимо программы «Бюджет народного участия», в рамках дальнейшего улучшения эстетического облика мегаполиса масли­хат Алматы утвердил новые правила благоустройства. Как было заявлено руководителем управления развития коммунальной инфраструктуры Дулатом Ашкеновым, принятие правил – важный шаг в рамках акции «Таза Қазақстан», направленной на улучшение экологической обстановки и благоустройство городской территории.

#конкурс #акция #экология #Таза Қазақстан #Лучший двор

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