Как собкор «Казправды» в армию «сходила»

В пункте приема встречает... Рекс

Как проходят сборы, довелось увидеть лично: пресс-служба Абайского гарнизона специально для журналистов организовала двухдневный пресс-тур на межвидовый полигон «Шығыс».

...Первая остановка – в военном городке, расположенном в Семее. Здесь для военнообязанных организован пункт прие­ма. Прежде чем в него попасть, необходимо пройти досмотр. Причем проводят его четверолапые – две служебные собаки.

С одной из овчарок – немецкой – удается познакомиться поближе. Рекс (кстати, так же зовут и моего домашнего питомца) проходит воинскую службу уже восемь лет и без труда может обнаружить наркотики или взрывчатку. Достаточно дружелюбный пес даже разрешает потрепать у себя за ухом, а потом лижет ладонь.

После того как досмотр влажными носами пройден, военнообязанные отправляются в пункт приема, где получают необходимое обмундирование и проходят медицинский осмотр. Отсюда путь – на полигон.

Еркинбек Куанышбеков из села Аксуат получил электронную повестку. Ему 32 года, в 2013–2014 годах проходил срочную службу в Шымкенте. Работает в дорожной компании в родном селе. Вместе с супругой воспитывает двоих детей.

Воинские сборы для мужчины не в новинку, нынешние – уже третьи по счету. В военном билете у Еркинбека две специальнос­ти – связист и танкист. Может, на этот раз освоит и третью.

– В соответствии с планом боевой подготовки Министерством обороны проводятся воинские сборы. Прежде всего в рамках повышения боевой и мобилизационной готовности воинских частей, а также в целях формирования военно-обученного резерва. Военнообязанные обеспечиваются вещевым имуществом, питанием, медицинским обеспечением на равных правах с военнослужащими, – рассказывает заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Воо­руженных сил РК полковник Руслан Омаров.

И «военка» не спасет

Призывают на воинские сборы и тех, кто осваивал военную специальность на военной кафед­ре высших учебных заведений.

– Многие думают, что, отучившись на военных кафедрах, не попадут в армию, но они ошибаются. Есть 32-я статья Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих», которая обязывает выпускников военных кафедр пройти воинскую службу в офицерском составе, – говорит Руслан Омаров.

На сборы прибыли 1 420 военнообязанных из Восточно-­Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай. Среди них специалисты мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных подразделений, боевого, тылового и технического обеспечения. В течение месяца они будут оттачивать военные навыки, повышая уровень боевой и мобилизационной готовности.

По словам Руслана Омарова, воинские сборы проводятся ежегодно начиная с 2007 года, но такие масштабные – впервые.

Обычно призывают по 150–200 человек. А в этом году – 3 000 по всему Казахстану! Из них почти полторы тысячи – в область Абай. Стоит отметить, что дорога военнообязанных до пункта приема личного состава осуществляется за счет Минис­терства обороны.

– За гражданами, призванными на военные сборы, на протяжении учений сохраняется место работы. За счет Министерства обороны военнообязанным выплачивается среднемесячная заработная плата. В случае если гражданин безработный, он получает средства в размере минимальной заработной платы, установленной в текущем году – это 85 тысяч тенге, – пояс­няет офицер.

По выходным – концерт и баня!

Все необходимые процедуры в пункте приема пройдены, и на второй день мы отправляемся на учебно-тренировочный полигон, расположенный в 40 километрах от областного центра. Сама дорога сюда впечатляет – бескрайнее небо, желто-зеленая степь и горький запах полыни, врывающийся в открытые окна ПАЗика.

На въезде в полигон, как и положено, контрольно-пропускной пункт. Здесь нас встречают саперы с металлоискателями и вчерашний знакомый Рекс. ­Узнал, радостно тявкнул. Досмотр пройден, едем дальше. По пути еще один контрольно-пропускной пункт, где проверяют документы.

А вот, собственно, и сам полигон. Несколько лет назад, когда мы были на учениях, здесь простиралась бескрайняя степь. Сейчас же вырос целый палаточный городок со всей необходимой инфраструктурой.

В ожидании церемонии торжественного открытия нам показывают, как выглядит военный лагерь изнутри. Всего установлено 93 палатки, как и положено, четко, по-военному, на одной линии, даже колышки вбиты ровненько, на одинаковом расстоянии.

Палатка рассчитана на 36 спальных мест и открывается с двух сторон. Как пошутил кто-то из командиров, «кондиционер здесь природный».

В каждой палатке есть дежурный, отвечающий за сохранность личных вещей. Помимо практических навыков, отрабатывается и теория, для этого оборудованы импровизированные классы, причем как в палатках, так и на свежем воздухе.

На «заднем дворе» расположены душевые и умывальники. А чуть дальше – полевые бани, их топят по субботам. Каждая рассчитана на 30 человек и оборудована всем необходимым. На территории городка есть даже небольшая сцена – по выходным предусмотрена концертная программа, подготовленная артистами городского Дома офицеров и областной филармонии.

Родину защищать – долг каждого

– Уважаемые участники воинских сборов! На этих мероприя­тиях вы отточите свое мастерство. Командиры, начальники Регионального командования «Восток» проведут на высоком методическом уровне занятия без нарушения мер безопаснос­ти, – обратился на торжественном открытии к собравшимся первый заместитель министра обороны, – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК Султан Камалетдинов.

И неожиданно сентиментально добавил:

– В период проведения сборов вы приобретете немало друзей, с которыми будете дружить семьями на протяжении длительного периода вашего жизненного пути.

После церемонии военно­обязанные проходят строевым шагом по плацу. К слову, накануне строй был неровным. А под звуки военного марша каждый собрался, старательно тянул носок. Командиры не без гордости отмечают: военная форма и общекомандный дух не просто мотивируют, но и заставляют подтянуться.

А затем нам показали учебные точки на полигоне. Всего их 11. Здесь во время обучения объяс­няют и показывают зоны риска на технике, чего нельзя делать, а что разрешено, чтобы не получить травмы и сохранить свою и жизни сослуживцев.

– На полигоне сосредоточена специальная техника: для танковых подразделений – танки Т72Б, для мотострелковых – БМП-1, для разведывательных – БМТ, колесная техника – КамАЗы, ГАЗы, МТЛБ, стрелковое оружие и артиллерийское вооружение­– пушки и гаубицы. Основные предметы, которые изучают военнообязанные, – тактика, огне­вая, государственно-правовая подготовка, плюс свои занятия проходят для специалистов связи, разведчиков, подразделений радиационно-химической защиты, механиков-водителей и наводчиков, – рассказывает заместитель начальника лагерного сбора подполковник Нурлан Кисенов.

Не остался без внимания журналистов и пункт хозяйственного довольствия, другими словами, столовая. Нам не только показали, чем кормят участников сборов, но и накормили. Причем, как оказалось, содержимое тарелки офицера и обычного солдата ничем не отличается.

Признаться, такой вкусной гречневой каши с мясом я не ела никогда в жизни! К сожалению, рецептом повара не поделились. Зато поставили на стол огромную чашку со сгущенным молоком. Как нам объяснили, так положено. Одна чашка вместимостью 350–400 граммов рассчитана на троих. Было приказано макать в сгущенку хлеб и запивать чаем, не задавая лишних вопросов.

...Мы уехали в город, а для тех, кого призвали, начались настоящие армейские будни с подъемом в шесть утра и отбоем в десять вечера. По воскресеньям подъем на час позже.

Что военные, что гражданские, каждый из нас подумал: Родину защищать – долг каждого, но пусть сборы останутся только сборами.