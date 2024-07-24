В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Во всяком случае на время строительно-монтажных работ ни одна из этих торговых структур не приостановила своей деятельности, поэтому модернизации конца-края не видно. По последним данным, два из четырех оставшихся рынков обе­щают привести в соответствие с предъявляемыми требованиями до конца года. Остальные – как получится.

А ведь еще почти 10 лет назад в республике было решено направить рыночную торговлю в цивилизованное русло. Предполагалось, что к 2020 году владельцы «окультурят» свои базары, обеспечив комфортные условия для торговли и безо­пасность покупателей. На деле же сроки модернизации не единож­ды вынужденно переносились, а Министерство торговли и интеграции даже разработало «дорожную карту», согласно которой рынки Астаны, Алматы и Шымкента должны быть модернизированы до конца 2023-го.

Но даже это не улучшило ситуацию, и под занавес прошлого года вопрос вынесли на рассмотрение депутатов Мажилиса Парламента, предложив проголосовать за очередное продление сроков модернизации торговых рынков.

Кстати, решение хозяев базаров заниматься строительством и одновременно торговать в управлении предпринимательства Шымкентского городского акимата объясняют тем, что продавцам якобы некуда идти, да и торговцы сами заинтересованы в продолжении работы. Иначе, дескать, не будет сборов и, следовательно, финансовых средств на проведение той же самой реконструкции. В целом по Шымкенту речь идет о сумме в пределах 23 млрд тенге.

– Со стороны местных исполнительных органов какой-то финансовой поддержки работ по модернизации рынков не было, – поясняет причину отставания руководитель отдела развития торговли и сферы услуг управления предпринимательства Шымкентского городского акимата Данабек Апсиков. – Не получили они и субсидирования кредитной ставки. Отсюда и задержка.

Расходы на модернизацию рассчитываются индивидуально в каждом конкретном случае и зависят от площади реконструкции, используемых материалов и прочих факторов. Единые требования в масштабах страны или города не выдвигались ни по проекту, ни по стилю.

Критерий тут один – соответствие градостроительного оформ­ления мест массовой торговли современным требованиям и понятиям о комфорте.

На «Алаше», например, убрали все прилавки и построили павильоны, оснастив бутики теплыми полами. Зимой теперь здесь тепло, а летом работают кондиционеры. Удобно покупателям и продавцам. На рынке «Самал» в ходе модернизации также выстроены ряды бутиков.

Раньше в Шымкенте было 36 рынков. Сейчас осталось 19, включая семь универсальных и 12 специализированных.

Какие-то, как, например, «Евразия», полностью закрылись. Часть – поменяли свое целевое назначение. «Бекжан-базар» – теперь огромный многоэтажный торговый центр с эскалаторами внутри. В нем можно купить абсолютно все и даже получить ряд услуг. «Комеш-булак» также стал современным ТЦ, а еще совсем недавно здесь вели торговлю с примитивных лотков, а то и прямо с асфальта.

После модернизации на некоторых базарах число торговых мест уменьшилось, но комфорта прибавилось. Есть и такие, где торговцев, наоборот, стало больше. Их увеличение – результат того, что здания строятся в нес­колько этажей. В общей сложности на рынках города создано 11 048 торговых мест, где заняты 14 953 работника. Это составляет 6,4% от доли всех трудоустроенных в сфере МСБ. Прослойка, в общем-то, не такая уж и большая.

Нужно отметить: рынки города и без модернизации не пустуют. Наоборот, шымкентцы предпочитают делать покупки именно здесь, объясняя это тем, что цены тут ниже и приобрести можно все в одном месте. А потому, дескать, можно поступиться и комфортом, и культурой обслуживания.

Справедливости ради стоит отметить, что перестраивать рынки, приводить в порядок их внешний вид, создавать мало-мальские условия в Шымкенте начали еще до того, как этим вопросом озаботились на самом высоком уровне. Новые рынки, такие как овощной оптовый «Барыс» и универсальный «Жибек жолы», изначально строились с учетом предъявляемых требований.

На четырех универсальных рынках, внешний вид и условия торговли на которых по-прежнему не соответствуют предъявляемым требованиям, – «Авто Нур», «Самал», «Алаш» и «Верхний центральный рынок» – реконструкция продолжается.

Работы на «Самале» и «Алаше» обещают завершить до конца текущего года. На «Алаше» осталось достроить только один павильон, готовность которого на данный момент составляет 30%. «Авто Нур» и «Верхний центральный рынок» обещают реконструировать к концу следующего года. Возможно, к этому времени в Шымкенте смогут «укротить» и торговлю в неустановленных местах.

По-прежнему, как в «лихих 90-х», в городе сохраняются целые улицы, облюбованные стихийными лоточниками, считающими, что нет ничего зазорного в том, чтобы несколько часов в день торговать в людном месте.

По-прежнему не удается навести порядок и на входе на «Верх­ний центральный рынок». Попытка местных властей потес­нить самовольщиков, разбив аллею на месте их уличной торговли, потерпела фиаско. Торговый люд быстро вытоптал газоны и лигуструм, а деревья выломал, чтобы освободить территорию под свой товар.

Сотрудники правоохранительных органов в данной ситуации оказались бессильны, смирившись с тем, что на время проведения рейдов продавцы изображают отдыхающих, а после ухода полиции благополучно принимаются за торговлю на тротуаре.