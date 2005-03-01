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02.03.2005
Конкурсы
1 марта 2005 г. 23:00
84
Конкурсы на 02.03.2005 -
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Забег Tau Jarys: 1 300 участников из 18 стран покорили алматинские горы
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В фигурном катании появятся новые имена
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Покорять горы и реки с «Джунгарией»
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Открыть двери в чудесный мир кино
02:26
Почему Алия Молдагулова стала казахской Жанной д’Арк
02:45
Он заложил фундамент казахстанской археологии
03:18
Незакрытая тюрьма. Как Тарас Шевченко провел семь лет в ссылке в Казахстане
03:43
Писатель из Англии чувствует себя казахстанцем
02:00
Спасатели приступили к мониторингу моренных озер
04:13
Изучение казахского омолаживает мозг
04:43
Активисты разъясняют предпринимателям, как правильно оформлять вывески, меню и прейскуранты на государственном языке
05:16
У лудомана жизнь – игра. Лечение зависимости требует индивидуального подхода
05:40
Сирот и особенных детей учат азам будущей профессии
06:35
Мегамост шагает через рукотворное море
06:09
Порядка двух миллиардов долларов привлекут в промышленность Шымкента
07:00
Более 200 человек эвакуировали из-за паводка в Атырауской области
07:55
Законопроект по борьбе с наркопреступностью обсудили на заседании Общественной палаты при Мажилисе
08:18
Жители 60 аварийных домов в Астане переедут в новые квартиры в этом году
12:42
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
07:25
Сенаторы вернули в Мажилис закон о снижении закредитованности населения с рядом поправок
18 мая 2024 г. 17:30
Международный день музеев отмечается в Казахстане
18 мая 2024 г. 0:49
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
18 мая 2024 г. 2:03
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
17 мая 2024 г. 2:24
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
18 мая 2024 г. 6:04
Одно громкое «доколе»?
18 мая 2024 г. 18:00
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
18 мая 2024 г. 20:36
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
17 мая 2024 г. 1:00
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
18 мая 2024 г. 18:30
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
18 мая 2024 г. 19:30
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
17 мая 2024 г. 2:01
Люблю говорить на казахском, а еще больше – петь
18 мая 2024 г. 6:35
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
18 мая 2024 г. 19:00
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
19 мая 2024 г. 13:00
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
17 мая 2024 г. 0:28
Территорию, которую ныне занимает Восточный Казахстан, древние греки называли Четвертым углом Ойкумены
18 мая 2024 г. 10:00
Отмена утильсбора подорвет долгосрочное развитие экономики Казахстана – Шарлапаев
17 мая 2024 г. 17:46
Президент назначил акима Мангистауской области
18 мая 2024 г. 16:00
Казахстан заинтересован в поставках во Вьетнам высококачественной сельхозпродукции
18 мая 2024 г. 7:00
Вопросы энергодефицита откладывать нельзя
18 мая 2024 г. 1:17
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
3 мая 2024 г. 16:18
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
27 апреля 2024 г. 4:02
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
26 апреля 2024 г. 6:00
Тест на прочность: держаться вместе!
1 мая 2024 г. 2:26
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
1 мая 2024 г. 1:19
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
7 мая 2024 г. 1:02
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
9 мая 2024 г. 2:24
Против танка ходил он с карабином и саблей
9 мая 2024 г. 3:24
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
9 мая 2024 г. 4:23
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
9 мая 2024 г. 2:40
Подвигу казахстанцев посвящается...
9 мая 2024 г. 5:51
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
9 мая 2024 г. 2:51
Ветеранам – везде почет
9 мая 2024 г. 7:17
Штурмовики идут в бой с пехотой
26 апреля 2024 г. 14:36
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
7 мая 2024 г. 3:30
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
7 мая 2024 г. 4:29
Успех летчика куется на земле
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Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
4 мая 2024 г. 17:49
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
27 апреля 2024 г. 18:00
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
26 апреля 2024 г. 15:16
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