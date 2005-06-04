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Конкурсы
04.06.2005
4 июня 2005 г. 0:00
Конкурсы на 04.06.2005 -
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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 сентября
10:37
Головкин и Канело взвесились перед боем
09:55
Количество вертолетов для тушения пожаров увеличится в три раза – Премьер
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
13 сентября 2022 г. 0:05
Реформатор с большой буквы
12 сентября 2022 г. 9:38
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
12 сентября 2022 г. 13:01
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
12 сентября 2022 г. 12:26
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
12 сентября 2022 г. 16:07
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
12 сентября 2022 г. 11:48
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
12 сентября 2022 г. 11:05
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
13 сентября 2022 г. 15:18
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
12 сентября 2022 г. 16:45
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
13 сентября 2022 г. 0:30
Тору перевели на казахский язык
12 сентября 2022 г. 14:00
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
12 сентября 2022 г. 11:21
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
13 сентября 2022 г. 10:38
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
12 сентября 2022 г. 12:21
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
12 сентября 2022 г. 12:41
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
12 сентября 2022 г. 14:17
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
12 сентября 2022 г. 13:11
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
18 августа 2022 г. 1:57
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
23 августа 2022 г. 12:25
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
27 августа 2022 г. 12:43
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
24 августа 2022 г. 8:47
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
27 августа 2022 г. 12:22
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
26 августа 2022 г. 1:15
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
5 сентября 2022 г. 18:18
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
24 августа 2022 г. 0:45
Тонкая красная нить инфоцыганства
2 сентября 2022 г. 2:15
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
23 августа 2022 г. 1:00
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
18 августа 2022 г. 19:02
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
19 августа 2022 г. 19:32
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
24 августа 2022 г. 16:32
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
30 августа 2022 г. 2:00
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
18 августа 2022 г. 1:00
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
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Плохие дороги: причин не счесть
27 августа 2022 г. 17:17
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
18 августа 2022 г. 11:34
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
22 августа 2022 г. 13:44
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
20 августа 2022 г. 9:05
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Казахстанская правда
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