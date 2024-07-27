Чудом считает семья Тасеновых свой переезд в новый микрорайон

Молодые люди с тремя детьми переехали в Актобе в ноябре прошлого года. Поселились в садоводческом коллективе «АЗФ-6». Времени на обуст­ройство дачного домика не было, кое-как перезимовали, отложив ремонт на весну. В дальних планах было накопить на благоустроенное жилье. Но весной их жизнь изменилась кардинальным образом. Сегодня можно смело признать – в лучшую сторону. Но сначала казалось, что все пропало, и они остались с бедой один на один.

Айнагуль все еще трудно вспоминать события марта. С трудом она сдерживает волнение от нахлынувших эмоций.

– Нас заранее предупредили о начале паводка 29 чис­ла, но мы лишь переставили вещи повыше и отправились к родителям на ужин. Они тоже живут на даче. Как только стало известно, что вода подходит к домам, с Айбеком, оставив детей у родных, отправились к себе забрать теплую одежду и документы на всякий случай. Но уже в дороге вдруг водный поток поднялся до середины автомобиля. Стало очень холодно. В 11 часов ночи нас на автобусах вывезли в эвакопункт, экстренно созданный в школе № 47. Разместились в актовом зале, – в этот момент у Айнагуль вновь садится голос.

Она хочет одновременно поведать и о большом испуге, оставшемся в прошлом, и о великой радости сегодняшнего дня.

– Нам акиматом области были соз­даны все условия для нормальной жизни. Мы были обеспечены всем необходимым, начиная с постельных принадлежностей и предметов гигие­ны до еды и игрушек, – вспоминает Айнагуль. – Почти две недели находились в школе, затем нас переселили в общежитие Западно-Казахстанской медакадемии. Здесь нам выделили две комнаты. Рядом в секции все время жили брат с женой, у них тоже трое детей. Пришлось купить лодку, чтобы мужчины время от времени навещали жилье, опасаясь мародеров. К счастью, никто ничего не тронул. Все нужное перевезли к родителям на хранение. Так вот и жили с апреля по июнь. Нам протянули руку помощи государство и множество людей, которых мы даже не знаем. Огромное всем спасибо!

В мае у Айнагуль начались схватки. Роды состоялись на следующее утро. У пятилетнего Абиша, трехлетнего Абулхаира и двухлетней Айару родился братишка Алишер.

– А на другой день позвонила мама и сообщила неожиданную новость: нам выделили двухкомнатную квартиру! Совершенно бесплатно! Я от радости заплакала, – делится Айнагуль.

Она держит в руках младенца, а вокруг, не обращая внимания на беседу взрослых, шумят дети. Квартира на втором этаже, светлая. Прихожая просторная, как и мечтала хозяйка. Она почти каждый день приветствует гостей. ­Поздравляют с новорожденным, с новосельем, а на днях, соблюдая традиции, мальчикам сделали обрезание. Дом, полный радости и счастья!

Радостно и от того, что рядом строят школу и детский сад, эти объекты должны сдать до конца года.

Чудеса случаются, в этом теперь убеждены Тасеновы...