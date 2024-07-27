Чудом считает семья Тасеновых свой переезд в новый микрорайон Общество 27 июля 2024 г. 4:30 10 Жанат Сисекенова собственный корреспондент по Актюбинской области Нет худа без добра. Выражение приходит на ум, как только переступаешь порог квартиры Тасеновых, которую им предоставили вместо дачного домика, разрушенного весенним половодьем. фото автора Молодые люди с тремя детьми переехали в Актобе в ноябре прошлого года. Поселились в садоводческом коллективе «АЗФ-6». Времени на обустройство дачного домика не было, кое-как перезимовали, отложив ремонт на весну. В дальних планах было накопить на благоустроенное жилье. Но весной их жизнь изменилась кардинальным образом. Сегодня можно смело признать – в лучшую сторону. Но сначала казалось, что все пропало, и они остались с бедой один на один. Айнагуль все еще трудно вспоминать события марта. С трудом она сдерживает волнение от нахлынувших эмоций. – Нас заранее предупредили о начале паводка 29 числа, но мы лишь переставили вещи повыше и отправились к родителям на ужин. Они тоже живут на даче. Как только стало известно, что вода подходит к домам, с Айбеком, оставив детей у родных, отправились к себе забрать теплую одежду и документы на всякий случай. Но уже в дороге вдруг водный поток поднялся до середины автомобиля. Стало очень холодно. В 11 часов ночи нас на автобусах вывезли в эвакопункт, экстренно созданный в школе № 47. Разместились в актовом зале, – в этот момент у Айнагуль вновь садится голос. Она хочет одновременно поведать и о большом испуге, оставшемся в прошлом, и о великой радости сегодняшнего дня. – Нам акиматом области были созданы все условия для нормальной жизни. Мы были обеспечены всем необходимым, начиная с постельных принадлежностей и предметов гигиены до еды и игрушек, – вспоминает Айнагуль. – Почти две недели находились в школе, затем нас переселили в общежитие Западно-Казахстанской медакадемии. Здесь нам выделили две комнаты. Рядом в секции все время жили брат с женой, у них тоже трое детей. Пришлось купить лодку, чтобы мужчины время от времени навещали жилье, опасаясь мародеров. К счастью, никто ничего не тронул. Все нужное перевезли к родителям на хранение. Так вот и жили с апреля по июнь. Нам протянули руку помощи государство и множество людей, которых мы даже не знаем. Огромное всем спасибо! В мае у Айнагуль начались схватки. Роды состоялись на следующее утро. У пятилетнего Абиша, трехлетнего Абулхаира и двухлетней Айару родился братишка Алишер. – А на другой день позвонила мама и сообщила неожиданную новость: нам выделили двухкомнатную квартиру! Совершенно бесплатно! Я от радости заплакала, – делится Айнагуль. Она держит в руках младенца, а вокруг, не обращая внимания на беседу взрослых, шумят дети. Квартира на втором этаже, светлая. Прихожая просторная, как и мечтала хозяйка. Она почти каждый день приветствует гостей. Поздравляют с новорожденным, с новосельем, а на днях, соблюдая традиции, мальчикам сделали обрезание. Дом, полный радости и счастья! Радостно и от того, что рядом строят школу и детский сад, эти объекты должны сдать до конца года. Чудеса случаются, в этом теперь убеждены Тасеновы... #ущерб #паводок #жилье #подтопление #квартира