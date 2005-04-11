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Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
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Реконструкция близится к завершению
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