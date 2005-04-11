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12.04.2005
Конкурсы
11 апреля 2005 г. 23:00
111
Конкурсы на 12.04.2005 -
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00:00
«Умные приборы» защитят природу
00:30
«Зеленой» энергии становится все больше
01:00
Больничный теперь не подделаешь
00:00
Почему в это воскресенье стоит пойти на футбол
00:00
«Золотые струны домбры»: из Омска в Вятку
01:30
Плюсы и минусы ОСМС
00:34
«Марiчка»: 20 лет на сцене
02:00
Директоров школ и завучей лишили доплаты
02:30
Не попасть в ловушку кибервора
01:00
Сыграли с «Пафосом», но уступили
01:00
Без берегов!
01:35
На первом плане – образ человека
00:00
Sergek приступил к патрулированию
00:30
Сразу две аварии на теплосетях случились в Рудном
02:00
Берегите себя и близких
02:00
Прошел первый областной форум акимов сельских округов
03:00
Строительство завода будет возобновлено
02:00
QS подтверждает вектор перемен Shakarim University
02:30
Когда «хромает» ветеринарный контроль
03:00
Плохая привычка привела к операции
6 ноября 2024 г. 3:33
Второе рождение трассы
6 ноября 2024 г. 15:30
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
2 ноября 2024 г. 2:30
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
7 ноября 2024 г. 15:47
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
6 ноября 2024 г. 15:09
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
2 ноября 2024 г. 0:30
Шатры и юрты Великой степи
2 ноября 2024 г. 1:00
В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане
6 ноября 2024 г. 3:00
Фуры двинулись в обход мегаполиса
2 ноября 2024 г. 17:26
Впервые в истории Казахстана запущено производство вольфрама
2 ноября 2024 г. 0:00
Конструктивная повестка стратегических партнеров
2 ноября 2024 г. 1:30
Возрос интерес к хирургическому лечению сахарного диабета
3 ноября 2024 г. 12:30
Похитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное дело
6 ноября 2024 г. 19:58
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
2 ноября 2024 г. 10:50
В национальном музее Франции покажут уникальные артефакты из Казахстана
2 ноября 2024 г. 2:00
Вакцину от ВПЧ получили 47 тыс. девочек
2 ноября 2024 г. 11:30
В Испании увеличилось число погибших из-за сильных ливней
2 ноября 2024 г. 3:00
Куриц под судом банки не кредитуют
2 ноября 2024 г. 13:00
Страны ЦА укрепляют сотрудничество по противодействию коррупции
2 ноября 2024 г. 4:01
Продолжается уборка сахарной свеклы
2 ноября 2024 г. 6:30
Пусть Louis Vuitton шьет из казахстанских тканей
18 октября 2024 г. 2:00
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
16 октября 2024 г. 0:00
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
12 октября 2024 г. 4:30
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
12 октября 2024 г. 3:30
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
11 октября 2024 г. 5:00
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
23 октября 2024 г. 1:53
Реконструкция близится к завершению
30 октября 2024 г. 18:45
Премий для госслужащих больше не будет
21 октября 2024 г. 11:47
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
16 октября 2024 г. 12:20
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
25 октября 2024 г. 1:00
Чеченка с казахской душой
25 октября 2024 г. 4:00
Этот день изменил судьбу
25 октября 2024 г. 2:30
Какой должна быть новая концепция национальной истории
28 октября 2024 г. 16:10
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
25 октября 2024 г. 0:00
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
27 октября 2024 г. 11:00
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
29 октября 2024 г. 15:34
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
1 ноября 2024 г. 13:02
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
19 октября 2024 г. 6:00
Засоряют Большой Алматинский канал
23 октября 2024 г. 19:05
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
12 октября 2024 г. 3:00
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
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Казахстанская правда
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